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Атака украинцев на Крымский мост провалилась

Крымский мост имеет большой запас прочности, непогода ему не страшна. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
С момента своего открытия в мае этого года переправа через Керченский пролив стала любимым объектом нападок и медийных атак украинцев. Наши соседи смакуют любую гадость, которую им удалось откопать про Крымский мост на просторах Сети, да и сами не прочь сочинить очередную глупость. К примеру, полтора месяца назад в социальных сетях появились сообщения, что новенькую трассу может обрушить сильный ветер, который гуляет на перекрестке Черного и Азовского морей. В инфоцентре "Крымский мост", куда Dni.Ru обратились за комментарием, опровергли байки сказочников из Незалежной.  
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В начале сентября в украинском сегменте интернета появились сообщения, что трасса через Керченский пролив может не устоять перед мощным штормом, приближавшимся к Крыму. "#Крым #Ялта и все побережье сегодня – это только начало. Толи еще будет... Шторм движется прям на Керченский пролив. А выстоит ли Крымский мост 8-го числа? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал на своей странице в Twitter пользователь Видаль Сорокин.

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Комментаторы выразили надежду, что трасса не выдержит и рухнет. Впрочем, добавили украинские пользователи социальных сетей, даже если Крымский мост и устоит, то будут новые штормы. "Вода камень точит", – написал комментатор Кат Леонидыч. 

В инфоцентре "Крымский мост", куда Dni.Ru обратились за комментарием, признали, что затяжной сильный шторм и нагонная волна в Керченском проливе – обычное дело. "Минувшей зимой в районе стройки метеостанции насчитали почти 800 штормовых часов. Порывы ветра достигали 23 метра в секунду", – отметили эксперты. 

Крымский мост не дает покоя украинцам. Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov

Но еще до начала стройки инженеры сделали анализ сводок погоды за многие годы и изучили зафиксированные максимумы, что позволило запроектировать мост с большим запасом прочности. "Модель арок – наиболее уязвимых перед ветром элементов моста – испытали мощным ураганом в аэродинамической трубе. Чтобы не допустить колебаний этих конструкций с высокой парусностью, их оснастили специальными устройствами – "обтекателями", которые работают по принципу крыла самолета", – отметили в инфоцентре "Крымский мост".  

Продолжается строительство железнодорожной части Крымского моста. Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov

Строители, в свою очередь, утверждают, что трасса через Керченский пролив простоит не менее 100 лет. Так что разгул даже самой мощной стихии ей нипочем. Переправа построена с применением новейших технологий, ей не страшна даже сейсмическая активность, которой также стращают украинцы.  

Как рассказали в инфоцентре "Крымский мост", перед строительством были проведены инженерно-геологические изыскания, под каждую сваю бурились геологические скважины, отбирались пробы грунта. Кроме того, исследователи изучали архивные данные. На тех участках возведения Крымского моста, где твердый грунт залегает глубоко, были использованы специальные трубчатые свои. Их длина достигает 105 метров и сравнима с высотой 35-этажного дома.  

По Крымскому мосту проехали более трех миллионов автомобилей. Фото: GLOBAL LOOK press/most. life

Напомним, автомобильную часть моста через Керченский пролив открыл 15 мая 2018 года президент России Владимир Путин. Глава государства лично проехал по трассе за рулем КамАЗа. За это время по переправе успели проехать более трех миллионов автомобилей. 

В настоящее время продолжается строительство железнодорожной части моста. Рабочие вбивают сваи, собирают металлоконструкции пролетов. Открытие железнодорожной части намечено на следующий год. Через Крымский мост поезда свяжут Симферополь и другие города полуострова с Москвой, Санкт-Петербургом, Ростовом-на-Дону, Казанью, Екатеринбургом.  

Автор: Иван Поляков25 октября 2018, 22:00
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Как Путин открыл Крымский мост

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