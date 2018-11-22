Крымский мост обрекли на скорое обрушение

Зафиксированное спутниками проседание Крымского моста будет продолжаться. Сооружение возведено на неподходящем ландшафте, так что скоро мост перекосится и треснет.

Крымский мост никто по-настоящему не принимал – только Владимир Путин проехал по нему на самосвале. А ведь это огромное сооружение построено на грунте, вовсе для этого не подходящем, заявил старший научный сотрудник Института водных проблем российской академии наук Юрий Медовар.

"Осадка она и должна быть. Она будет еще идти. Потому что мост, когда там ехал Путин на самосвале, то его никто не принимал, как по-настоящему принимают мосты под сосредоточенной нагрузкой. Ее не было... Там четвертичные рыхлые породы. Из тех материалов, что мне прислали, там идет хуже, там идет выпор в обратную сторону. Выдавливаются сваи. Если они выдавливаются, то это очень плохо. Будет перекос в разнонаправленных движениях", – цитирует эксперта украинское издание "Обозреватель".

Кандидат наук уверен, что быстрая реакция российских СМИ на сообщения о "проседании" Крымского моста свидетельствует о том, что они "попали в точку". "Значит, раз мы так реагируем, оперативно откликнулись, значит, что-то там серьезное происходит", – считает привлеченный украинскими журналистами "специалист".

Эксперт, которого цитируют украинские СМИ, известен в России как "страшный научный сотрудник". Юрий Медовар периодически публикует на своем канале в YouTube апокалиптические прогнозы относительно всех проектов, инициированных российской властью. Еще до начала строительства Крымского моста он заявлял, что возвести такое сооружение вообще невозможно.

Медовар рассказал, что проектировщики Крымского моста - специалисты компании из Лондона – обращались к нему за советом. Однако эксперт ничем не смог им помочь. "На что я им сказал: "Ребята, там геология. Вы поймите, вы можете абсолютно великолепную технологию воткнуть с ноу-хау, чего хотите, но геология там такая, при которой строить ничего нельзя", - с прискорбием вспомнил "эксперт". Он уверен, что Крымский мост "обречен".