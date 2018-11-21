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Тонущий Крымский мост признали украинским фейком

Фото: most.life
Очередной миф придумали на Украине: оказывается, Крымский мост медленно уходит под воду и скоро рухнет. Этот бред прокомментировали в Крыму, заявив, что грандиозное сооружение будет стоять всегда.
прочитано 488 раз

На странице инфоцентра "Крымский мост" в соцсетях появилась запись: "Сейчас ваше настроение сместится в сторону веселья, а я (мост) буду на месте всегда. Думал, придумать уже нечего, но мифы (о Крымском мосте) пополняются".

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Крымский мост

В свою очередь глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель пригласил авторов этого мифа проехать по проседающему Крымскому мосту и самим убедиться, насколько он крепок.

Ранее в украинском Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий опубликовали целое исследование, которое базируется на снимках из космоса. Там сообщили, что арка железнодорожной части моста поднимается со скоростью до 30 миллиметров в год, а автомобильная проседает примерно на столько же.

Более того, часть Крымского моста находится в опасной зоне – в районе острова Тузла смещается грунт. Это свидетельствует о нестабильности опор, забитых в морское дно.

Интересно, что выводы украинских псевдоэкспертов сделаны, судя по всему, на основе спутниковых карт российского сервиса "Яндекс". По крайней мере, некоторые из представленных ими фотографий совпадают.

Небылицы про Крымский мост всплывают в СМИ регулярно. Особенно любят их придумывать украинские ученые и эксперты. Во всяком случае, они себя называют именно так. В печати появлялись жуткие прогнозы о том, что мосту осталось недолго – его смоет первый же шторм. Также писали, что сооружение построено с нарушениями норм и поэтому через год-два рухнет.

Тем не менее самый длинный мост в России продолжает стоять. По нему уже проехали сотни тысяч автомобилей. Железнодорожную часть переправы планируют открыть в 2019 году.

Автор: Александр Комаров21 ноября 2018, 17:16
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