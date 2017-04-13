Подростку оторвало руки при взрыве в Петербурге
Инцидент произошел на Васильевском острове рядом с библиотекой имени Чернышевского. У пострадавшего диагностирована травматическая ампутация кисти, вторую руку, скорее всего, удастся спасти. Юноша находится в шоковом состоянии. Он доставлен в детскую больницу №2, передает "Фонтанка".
Очевидцы рассказали, что молодой человек что-то поднял около библиотеки, после чего прогремел взрыв. Подросток сразу же упал. По другой информации, устройство сдетанировало при попытке его разбора.
В настоящее время на месте ЧП работают правоохранители. Все обстоятельства инцидента устанавливаются. Также уточняется информация о состоянии здоровья подростка. Предположительно, пострадавший является студентом Санкт-Петербургского государственного технологического института.
Напомним, в начале апреля в Петербурге произошел теракт. В тоннеле метро между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" прогремел взрыв. Трагедия унесла жизни 14 человек, более 60 пострадали. Позже работники метро обнаружили бомбу на станции "Площадь Восстания", к счастью, устройство не успело сработать.
Следователи установили, что взрыв устроил уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. Известно, что 22-летний смертник был гражданином России. В Санкт-Петербурге он прожил около шести лет. По предварительным данным, молодой человек состоял в одной из запрещенных в России экстремистских религиозных организаций. Следователи предполагают, что Джалилов сам изготовил бомбу. На данный момент арестованы восемь человек, подозреваемых в причастности к организации теракта.
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