Подростку оторвало руки при взрыве в Петербурге

В Петербурге прогремел взрыв. Неизвестное устройство сработало в руках у 17-летнего подростка. Юноша госпитализирован.

Инцидент произошел на Васильевском острове рядом с библиотекой имени Чернышевского. У пострадавшего диагностирована травматическая ампутация кисти, вторую руку, скорее всего, удастся спасти. Юноша находится в шоковом состоянии. Он доставлен в детскую больницу №2, передает "Фонтанка".

Очевидцы рассказали, что молодой человек что-то поднял около библиотеки, после чего прогремел взрыв. Подросток сразу же упал. По другой информации, устройство сдетанировало при попытке его разбора.

В настоящее время на месте ЧП работают правоохранители. Все обстоятельства инцидента устанавливаются. Также уточняется информация о состоянии здоровья подростка. Предположительно, пострадавший является студентом Санкт-Петербургского государственного технологического института.

Напомним, в начале апреля в Петербурге произошел теракт. В тоннеле метро между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" прогремел взрыв. Трагедия унесла жизни 14 человек, более 60 пострадали. Позже работники метро обнаружили бомбу на станции "Площадь Восстания", к счастью, устройство не успело сработать.

Следователи установили, что взрыв устроил уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. Известно, что 22-летний смертник был гражданином России. В Санкт-Петербурге он прожил около шести лет. По предварительным данным, молодой человек состоял в одной из запрещенных в России экстремистских религиозных организаций. Следователи предполагают, что Джалилов сам изготовил бомбу. На данный момент арестованы восемь человек, подозреваемых в причастности к организации теракта.