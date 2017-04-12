Установлена причина смерти новой жертвы теракта в метро

На протяжении восьми дней врачи боролись за жизнь тяжелораненого мужчины, пострадавшего при взрыве бомбы в метро Санкт-Петербурга. Однако даже сложнейшие операции не смогли его спасти. "Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность на фоне полиорганной недостаточности", – цитирует Life.ru представителя медицинской сферы.