Любовник рассказал о романе с женой ангарского маньяка

Алексей Мулявин был близок с Еленой Попковой. Они вместе они работали в Управлении энергоснабжения Ангарска.

"Мне неприятно об этом разговаривать. Не хотелось бы вообще" – сразу же заявил Алексей Мулявин. Он сказал, что к нему приезжали следователи и он давал показания.

Комментируя информацию о том, что Попков мог убивать женщин из-за того, что ему изменяла жена, Мулявин заявил: "Он не застал нас. В деле все указано… Но он об этом узнал. Никого не заставал. Я лично был с ним знаком. У нас были дружеские отношения...."

Алексей Мулявин работал вместе с Еленой Попковой. "А когда он узнал, у нас на работе произошла небольшая потасовка... В дальнейшем я ее видел случайно. Она работала в паспортном столе. Спрашивал: "Как дела? Живете?". Она говорила: "Живем". Ну, и отличненько, замечательно. У них все уладилось", – вспоминает Алексей.

По его словам, это был всего лишь служебный роман. "Молодость, у всех бывают интересные моменты", – цитирует мужчину РЕН ТВ.

Как писали Dni.ru, c ноября 1994 по 2000 годы в Ангарске было совершено 29 жестоких убийств молодых женщин, которые, ввиду схожести в преступном почерке и типаже жертвы, следователи объединили в одну серию. По мнению медэкспертов, преступник использовал различные орудия убийства: топор, нож, шило, отвeртку, удавку.

В 2012 году результаты молекулярно-генетической экспертизы позволили определить виновного, которым оказался участвовавший в прежнем расследовании Михаил Попков. Он всегда действовал по одной и той же схеме. В служебной форме на личной машине ночью или под утро высматривал одиноких женщин или пару подруг. Часто – около ресторанов или ночных заведений. Предлагал подвезти, а после привозил в лес или район кладбища, где расправлялся со своими жертвами.



14 января 2015 года Иркутский областной суд приговорил Михаила Попкова к пожизненному заключению в колонии особого режима. После приговора Попков признался еще в 59 убийствах, пока новые обвинения предъявлены Попкову только по 47 эпизодам. Мужчина до сих пор не раскаялся в своих преступлениях и считает, что его жертвы "сами виноваты".