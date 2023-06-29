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Четверг 29 июня

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Спрос на элитную аренду вырос на 22%

Спрос на элитную аренду вырос на 22%
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 В среднем арендаторы готовы платить 228 тыс. рублей в месяц. 

На столичном рынке элитной аренды наблюдается оживление. Относительно прошлого года сделок стало на 22% больше.

Средняя ставка, на которую соглашаются арендаторы, составляет 228 тыс. рублей. С начала года данный показатель вырос на 30%, в том числе за счет роста спроса на просторные квартиры. По итогам мая площадь арендуемой элитной квартиры составила 133 кв. м, увеличившись на 30% с января.

Новым трендом в элитном сегменте стала краткосрочная аренда. Если раньше такие сделки считались ненадежными и заключались крайне редко, то в мае на них пришлось 18% от всего спроса. Главная причина заключается в сокращении горизонтов планирования. Арендаторы не готовы гарантировать, что смогут снимать квартиру на долгий срок.

Среди собственников элитных квартир на краткосрочную аренду соглашаются те, для кого это жилье является запасным. Как правило, такая квартира была приобретена впрок для детей, либо придерживается на случай приезда гостей. Также готовы сдавать на несколько месяцев жилье владельцы, которые параллельно выставляет квартиру на продажу и ждут выгодного предложения.

29 июня 2023, 02:16
Intermark RE✓ Надежный источник

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