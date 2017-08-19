Как идет строительство второго кольца метро

Участок Третьего пересадочного контура метро между станциями "Рубцовская" и "Авиамоторная" планируется запустить к концу 2018 года. Как сообщил глава московского стройкомплекса Марат Хуснуллин, работы идут круглосуточно и по графику, в строительстве самой длинной в мире кольцевой ветки метро участвуют более трех с половиной тысяч человек.

На этом участке метро были проблемы с выносом коммуникаций, так как на "Авиамоторной" располагалась тяговая электроподстанция Мосгортранса, построенная в начале прошлого века. Марат Хуснуллин также добавил, что станция второй кольца метро "Авиамоторная" имеет сложную конфигурацию.

"Кроме огромного количества инженерных сетей, здесь еще сложный переход через железную дорогу. Пути и так находятся в заглубленном рельефе, и мы должны под ними построить пешеходный переход, связав таким образом два района", — сказал руководитель стройкомплекса.

Вместе со станцией метро "Авиамоторная" откроется транспортно-пересадочный узел. Как рассказал первый заместитель генерального директора по девелопменту холдинга "Мосинжпроект" Альберт Суниев, сейчас завершается проектирование ТПУ.





Капитальное строение, которое предстоит возвести, будет примыкать к вестибюлю "Авиамоторной". В составе ТПУ планируется 10-15-этажная застройка с офисами и апартаментами. Кроме того, комплекс увяжут с железнодорожной сетью.

"Особенность этого объекта в том, что на месте станции был Лефортовский рынок. Мы планируем его восстановить и интегрировать в наш многофункциональный центр. Мы запланировали порядка десяти тысяч квадратных метров площади внутри. Это будет такой хороший современный рынок, но внутри здания, – сообщил Альберт Суниев.





Третий пересадочный контур или как его еще называют – второе кольцо должен облегчить жизнь миллионам москвичей и гостей города. Ветка пройдет под землей на расстоянии около 10 километров от Кольцевой линии и станет самой длинной в мире среди себе подобных.

Полностью запустить ТПК протяженностью 61 километр планируется в 2020–2021 году. На линии будет 30 станций с пересадками на действующие линии метро, железную дорогу и на Московское центральное кольцо.

Сейчас активно строится около 25 километров Третьего пересадочного контура. Первый участок запустят осенью 2017 года, на нем расположатся пять станций: "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошевская", "ЦСКА" и "Петровский парк".