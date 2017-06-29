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"Наталья" построит новый участок второго метрокольца

Фото: stroi.mos.ru
В четверг, 26 июня, началась проходка левого перегонного тоннеля на участке Третьего пересадочного контура Московского метрополитена до станции "Стромынка". Путь к будущей станции прокладывает шестиметровый тоннелепроходческий комплекс (ТПМК) "Herrenknecht S-755" ("Наталья").
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Механизм начал проходку от  камеры съездов номер 5.2 на стадионе "Металлург". "Планируется, что в ноябре, преодолев путь длиной в 950 метров, ТПМК дойдет до промежуточной камеры №18, которая находится за станцией "Рубцовская". Затем от нее щит пройдет еще 1550 метров в сторону станции "Стромынка", это по графику еще примерно 7 месяцев", – рассказал генеральный директор АО "Мосинжпроект" Марс Газизуллин.

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По его словам, проходческие работы до "Стромынки" планируется завершить уже летом следующего года. Газизуллин также отметил, что проходка будет вестись на глубине 24 метра в достаточно сложных гидрогеологических условиях. "В основном ТПМК пойдет по смешанным грунтам, местами водонасыщенным, будут встречаться и суглинки, и глины, и даже разрушенные известняки; в том числе, щиту предстоит преодолеть пространство под рекой Яуза в промежутке между станцией "Рубцовская" и камерой №18", – пояснил гендиректор "Мосинжпроекта".

На участке, который проложит тоннелепроходческий щит "Наталья", запланировано строительство транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Рубцовская". По словам первого заместителя генерального директора по девелопменту "Мосинжпроект" Альберта Суниева, этот объект позволит оптимизировать транспортные потоки станций метро "Электрозаводская" Арбатско-Покровской линии и строящейся станции "Рубцовская" Третьего пересадочного контура, а также пригородных поездов Казанского направления Московской железной дороги и маршрутов городского транспорта. "Проектом предполагается построить единый пассажирский комплекс, который позволит создать комфортные условия для пересадки с одного вида транспорта на другой. Частью этого комплекса станут два паркинга общей вместимостью на 448 машиномест", – рассказал инженер.


Кроме того, проект ТПУ предполагает строительство 75-метрового моста через Яузу, который сделает доступнее инфраструктуру будущего транспортно-пересадочного узла. При его возведении будут применены современные "легкие" материалы, а остекление моста будет произведено из полупрозрачного поликарбоната.

В составе ТПУ "Рубцовская" также будет построен жилой комплекс площадью почти 42 тысячи квадратных метров, торговый павильон и подземный паркинг на 250 машиномест. Суниев уточнил, что в целом транспортно-пересадочный узел будет готов в 2020 году.

Возводимый "Натальей" 2,5-километровый туннель является частью северо-восточного отрезка Третьего пересадочного контура (второго кольца) Московского метрополитена. Ввод этого участка от станции "Нижняя Масловка" до "Рубцовской" состоится в 2019 году. Согласно исследованию специалистов, пассажиропоток на станции будет достигать 25 тысяч человек в час.

Ранее этот тоннелепроходческий щит был задействован на строительстве юго-западного участка Сокольнической линии метро от станции "Тропарево" до "Румянцево". Кроме того, ТПМК прошел левые перегонные метротоннели от станции "Боровское шоссе" до "Солнцево" на Калининско-Солнцевской линии.

Стоит отметить, что Третий пересадочный контур – это один из самых крупных и масштабных проектов Московского метрополитена за последние десятилетия. Это новое кольцо столичной подземки, которое призвано разгрузить работающую практически на пределе своих возможностей старую кольцевую линию в центре города.

Фото: stroi.mos.ru/Кувезенкова Ирина

Третий пересадочный контур значительно сократит время в пути для пассажиров, сделав их маршрут удобнее и комфортнее. К примеру, сейчас для того, чтобы добраться от станции "Юго-Западная" на Сокольнической линии до станции "Кунцевская" на Филевской потребуется около 45 минут. С новым кольцом время в пути можно сократить более чем в два раза: с 45 до 18-20 минут. А ведь в условиях мегаполиса порой важна каждая минута.

Всего длина Третьего пересадочного контура составит 60 километров. На нем расположится 31 станция. При этом в будущем от ТПК планируется тянуть радиальные ветки в те окраинные районы столицы, куда подземка пока еще не пришла. Таким образом, новое кольцо столичной подземки даст новый импульс развитию не только Московского метрополитена, но и всей транспортной системе города.

Автор: Иван Поляков29 июня 2017, 17:04

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