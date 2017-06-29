"Наталья" построит новый участок второго метрокольца

В четверг, 26 июня, началась проходка левого перегонного тоннеля на участке Третьего пересадочного контура Московского метрополитена до станции "Стромынка". Путь к будущей станции прокладывает шестиметровый тоннелепроходческий комплекс (ТПМК) "Herrenknecht S-755" ("Наталья").

Механизм начал проходку от камеры съездов номер 5.2 на стадионе "Металлург". "Планируется, что в ноябре, преодолев путь длиной в 950 метров, ТПМК дойдет до промежуточной камеры №18, которая находится за станцией "Рубцовская". Затем от нее щит пройдет еще 1550 метров в сторону станции "Стромынка", это по графику еще примерно 7 месяцев", – рассказал генеральный директор АО "Мосинжпроект" Марс Газизуллин.

По его словам, проходческие работы до "Стромынки" планируется завершить уже летом следующего года. Газизуллин также отметил, что проходка будет вестись на глубине 24 метра в достаточно сложных гидрогеологических условиях. "В основном ТПМК пойдет по смешанным грунтам, местами водонасыщенным, будут встречаться и суглинки, и глины, и даже разрушенные известняки; в том числе, щиту предстоит преодолеть пространство под рекой Яуза в промежутке между станцией "Рубцовская" и камерой №18", – пояснил гендиректор "Мосинжпроекта".

На участке, который проложит тоннелепроходческий щит "Наталья", запланировано строительство транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Рубцовская". По словам первого заместителя генерального директора по девелопменту "Мосинжпроект" Альберта Суниева, этот объект позволит оптимизировать транспортные потоки станций метро "Электрозаводская" Арбатско-Покровской линии и строящейся станции "Рубцовская" Третьего пересадочного контура, а также пригородных поездов Казанского направления Московской железной дороги и маршрутов городского транспорта. "Проектом предполагается построить единый пассажирский комплекс, который позволит создать комфортные условия для пересадки с одного вида транспорта на другой. Частью этого комплекса станут два паркинга общей вместимостью на 448 машиномест", – рассказал инженер.





Кроме того, проект ТПУ предполагает строительство 75-метрового моста через Яузу, который сделает доступнее инфраструктуру будущего транспортно-пересадочного узла. При его возведении будут применены современные "легкие" материалы, а остекление моста будет произведено из полупрозрачного поликарбоната.

В составе ТПУ "Рубцовская" также будет построен жилой комплекс площадью почти 42 тысячи квадратных метров, торговый павильон и подземный паркинг на 250 машиномест. Суниев уточнил, что в целом транспортно-пересадочный узел будет готов в 2020 году.

Возводимый "Натальей" 2,5-километровый туннель является частью северо-восточного отрезка Третьего пересадочного контура (второго кольца) Московского метрополитена. Ввод этого участка от станции "Нижняя Масловка" до "Рубцовской" состоится в 2019 году. Согласно исследованию специалистов, пассажиропоток на станции будет достигать 25 тысяч человек в час.

Ранее этот тоннелепроходческий щит был задействован на строительстве юго-западного участка Сокольнической линии метро от станции "Тропарево" до "Румянцево". Кроме того, ТПМК прошел левые перегонные метротоннели от станции "Боровское шоссе" до "Солнцево" на Калининско-Солнцевской линии.

Стоит отметить, что Третий пересадочный контур – это один из самых крупных и масштабных проектов Московского метрополитена за последние десятилетия. Это новое кольцо столичной подземки, которое призвано разгрузить работающую практически на пределе своих возможностей старую кольцевую линию в центре города.

Третий пересадочный контур значительно сократит время в пути для пассажиров, сделав их маршрут удобнее и комфортнее. К примеру, сейчас для того, чтобы добраться от станции "Юго-Западная" на Сокольнической линии до станции "Кунцевская" на Филевской потребуется около 45 минут. С новым кольцом время в пути можно сократить более чем в два раза: с 45 до 18-20 минут. А ведь в условиях мегаполиса порой важна каждая минута.

Всего длина Третьего пересадочного контура составит 60 километров. На нем расположится 31 станция. При этом в будущем от ТПК планируется тянуть радиальные ветки в те окраинные районы столицы, куда подземка пока еще не пришла. Таким образом, новое кольцо столичной подземки даст новый импульс развитию не только Московского метрополитена, но и всей транспортной системе города.

