"Анастасия" прошла участок второго кольца до "Лефортово"
Тоннелепроходческий щит с красивым женским именем "Анастасия" (Herrenknecht S-771) начал строительство правого тоннеля северо-восточного участка Третьего контура (второго кольца) столичной подземки в августе прошлого года, а ТПМК "Альмира" (Herrenknecht S-772), строящий левый тоннель, – в октябре. Механизированным комплексам предстояло построить участок протяженностью 1150 метров.
Строители отмечают, что проходка ведется в достаточно сложных гидрогеологических условиях. Так, для возведения тоннелей пришлось прибегнуть к дополнительному локальному замораживанию грунтов с целью завершения работ по строительству демонтажного котлована.
В настоящий момент на станции "Лефортово" разрабатывается котлован станционного комплекса и завершается вынос инженерных коммуникаций. Кроме того, ведутся работу по устройству площадки для монтажа механизированных комплексов в сторону "Авиамоторной". Их запуск запланирован в начале осени этого года.
"Лефортово" – колонная двухпролетная станция мелкого заложения. Станция будет располагать одним наземным вестибюлем у кинотеатра "Спутник". У новой станции организуют транспортно-пересадочный узел, который будет включать в себя автобусные остановки и соединенный с вестибюлем метро подземным переходом трамвайный павильон, заявил генеральный директор по девелопменту АО "Мосинжпроект" Альберт Суниев. Он также отметил, что к реализации проекта ТПУ "Лефортово" еще в прошлом году был привлечен инвестор, который заплатит в городской бюджет более миллиарда рублей за аренду земельного участка для строительства.
Стоит отметить, что на сооружении ТПК трудятся и другие тоннелепроходческие щиты. Один из них – "София" (Herrenkneht S-770), который на днях начал проходку в сторону сторону станции "Стромынка". Она расположится на Сокольнической площади рядом со станций "Сокольники". "Софии" предстоит пройти 2500 метров.
Как отметил ранее глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин, столичный метрострой – один из мировых лидеров по обеспеченности ТПМК. По его словам, в настоящий момент на возведении метрополитена задействованы 24 механизированных комплекса. При этом он подчеркнул, что в арсенале московских строителей имеются уникальные для практики строительства столичной подземки 10-метровые ТПМК. В перспективе они также будут принимать участие в сооружении Второго кольца Московского метрополитена.
Третий пересадочный контур – самый масштабный проект столичной подземки за последнее время. Его протяженность составит более 60 километров. В настоящий момент в активном строительстве находится порядка 25 километров тоннелей. Полностью запустить движение по Третьему пересадочному контуру планируется в 2020 – 2021 году, заявлял ранее Марат Хуснуллин.
Большое кольцо в 20 точках пересечется с радиальными линиями метро и Московского центрального кольца (МЦК), с семи станций можно будет пересесть на пригородные электрички. С открытием ТПК пассажирам не придется ехать в центр, чтобы перейти на соседнюю ветку или воспользоваться другим видом транспорта. В среднем на каждой поездке горожане сэкономят от 20 минут до получаса.
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