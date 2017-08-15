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Недвижимость

"София" начала движение к станции "Стромынка"

Фото: Dni.ru
Тоннелепроходческий щит "София" начал свое движение на очередном участке третьего пересадочного контура московского метро. Ему предстоит пройти по непростому маршруту под Яузой и через два с половиной километра завершить его у новой станции подземки.
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15 августа 2017 года в торжественной обстановке метростроевцы по традиции разбили о щит бутылку шампанского и гигантский шестиметровый тоннелепроходческий монстр "Herrenkneht S-770" начал свое медленное, практически незаметное глазу движение. Через 2500 метров на его пути появится новая станция третьего пересадочного контура или второго подземного кольца метро. "Стромынку" планируют открыть в 2019 году, она расположится на северо-востоке Москвы, на Сокольнической площади рядом со старейшей станцией городской подземки "Сокольники".

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Метростроевцы – люди суеверные и соблюдающие традиции, причем, не только связанные с шампанским. Проходческие щиты называют исключительно женскими именами. Когда начали так делать и кому первому пришла в голову эта идея никто не помнит, но имена выбирают руководители строительства по одной им известной причине.

Фото: Dni.ru

"Софии" предстоит трудная работа – тоннель пройдет под Яузой на глубине от 20 до 24 метров, но метростроевцы особых проблем не ждут. Говорят, что практически все ветки столичного метро проходят под Москвой-рекой или под Яузой и обещают, что неприятных сюрпризов не будет. Тем более, что "София" уже хорошо зарекомендовала себя: с помощью этого щита были построена ветка в депо "Лихоборы" и перегонный тоннель между станциями "Селигерская" и "Дмитровское шоссе" длинной почти в километр.

Фото: Dni.ru

На участке, который проложит "София", построят транспортно-пересадочный узел, над ним трудятся специалисты "Мосинжпроекта". По словам  генерального директора по девелопменту АО "Мосинжпроект" Альберта Суниева, единый пассажирский комплекс создаст комфортные условия для пересадки с одного вида транспорта на другой. Частью этого комплекса станут два паркинга на 500 мест.

Фото: Dni.ru

Как ранее заявил руководитель стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин, столичный метрострой занимает лидирующие позиции в мире по обеспеченности тоннелепроходческими комплексами. На стройках города задействовано 24 щита, в том числе, уникальные для московской практики десятиметровые машины, которые будут также использованы при строительства второго кольца. По словам Хуснуллина, полностью запустить движение по третьему пересадочному контуру планируется в 2020-21 годах.

Фото: Dni.ru


Автор: Александр Комаров15 августа 2017, 17:46

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