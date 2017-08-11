Как изменился за месяц рынок новостроек в Москве

Одним из важнейших событий прошедшего месяца стал выход на столичный рынок сразу двух объектов жилой недвижимости. Один из них стал продолжением комплексной застройки Левобережного района, другой – точечный проект в Пресненском районе Центрального административного округа Москвы.

Одновременно с ними в городе стартовали продажи новых объемов жилья в шести уже реализующихся проектах. Пять из них расположены в пределах старых границ города, один – на территории Новой Москвы.

Как сообщил со ссылкой на аналитиков "Мосреалстроя" зам генерального директора по девелопменту "Мосинжпроекта", гендиректор "Управления экспериментальной застройки микрорайонов" Альберт Суниев, общий объем предложения в новых объектах составил 1766 лотов. Из них на Новую Москву приходится порядка 6%.

Большая часть свежих предложений относится к бизнес-классу (39%). Доля комфорт-класса составила треть от общего объема, эконом-класс занимает 28%. Что касается элит-класса, то в июле такие предложения в продажу не поступали.

Как отметил Альберт Суниев, совокупный объем предложения на рынке Старой Москвы по итогам июля 2017 года составил немногим более 3429 тысяч квадратных метров. То есть, он фактически остался на прежнем уровне (+0,3% за месяц, что стало наименьшим показателем прироста с начал года). В то же время, объем предложения в Новой Москве снизился на 5,3% за июль и составил без 591,4 тысячи квадратных метров.