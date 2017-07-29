Еще одна ветка метро выйдет за МКАД в 2018 году

В 2018 году на схеме московского метро появится еще одна линия – Кожуховская. Она пройдет от Нижегородской улицы до поселка Некрасовка и облегчит жизнь жителям районов Москвы, расположенных за МКАД – четыре станции новой ветки будут находиться за кольцевой дорогой.

Московское метро продолжает свое движение за МКАД. В дополнении к станциям Серпуховско-Тимирязевской, Сокольнической, Таганско-Краснопресненской, Калининской, Бутовской и Арбатско-Покровской линий, в 2018 году новая Кожуховская ветка соединит юго-восток столицы с отдаленными районами.

Сейчас полным ходом идут работы на всем протяжении линии. Она будет примыкать к действующей Таганско-Краснопресненской линии: обе пересекутся в районе станции "Лермонтовский проспект". С запуском новой ветки разгрузится самая загруженная на сегодняшний день фиолетовая линия.

29 июля на одной из строительных площадок в районе Нижегородской улицы побывал руководитель стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин. Он рассказал журналистам, что, несмотря на проливные дожди, график работ соблюдается.

"В этом году нам сильно мешает погода, дожди заливают котлован. Несмотря на это, работы идут в плановом режиме, несмотря на погоду. К концу 2018 года линия будет закончена", – сказал Хуснуллин.





Часть тоннелей Кожуховской линии пробиваются так называемым испанским методом, с помощью одного тоннелепроходческого щита большого диаметра. Таким образом, в одном тоннеле будут двигаться два поезда.

Тоннелепроходческий механизированный комплекс "Herrenkneht S-798" в марте 2017 года приступил к проходке правого тоннеля на участке Кожуховской линии метро от "Косино" до "Улицы Дмитриевского". Его вес - 500 тонн, а длина - 106 метров, ежедневно машину обслуживают 115 специалистов.





По традиции метростроевцев комплекс назвали женским именем. "Ольга" уже построила тоннели между станциями "Жулебино" и "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии, а также от станции "Лухмановская" до станции "Улица Дмитриевского" на Кожуховской ветке.

Заместитель гендиректора по девелопменту АО "Мосинжпроект" Альберт Суниев сообщил, что на Кожуховской линии запланировано строительство шести транспортно-пересадочных узлов.





"Есть особенность по ТПУ "Некрасовка", где конечная станция метро. Мэром принято решение реализовывать там социальную составляющую. Планируется строительство большого спортивного центра с ледовым дворцом и большим бассейном. Там же расположатся МФЦ для жителей района и парк на пять гектаров", – рассказал Суниев.

Все работы по строительству Кожуховской линии метро и благоустройства территорий вокруг ее станций должны завершиться в 2018 году.

