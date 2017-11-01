ТПУ "Хорошевское" будет готов в 2020 году
По словам Суниева, проект транспортно-пересадочного узла
"Хорошевское" предусматривает строительство объектов общей площадью
около 70 тысяч квадратных метров. Часть из них займет перехватывающий паркинг и
открытая стоянка для автомобилей.
В рамках строительства ТПУ будут расширены и реконструированы также прилегающие улицы. Кроме того, по словам Суниева, в районе построят новый проезд. И, конечно, после завершения работ всю территорию вокруг транспортно-пересадочного узла приведут в порядок, заверил он.
По словам первого зама гендиректора по девелопменту "Мосинжпроекта", работы на "Хорошевском" будут вестись на средства, которые вложит в строительство частный бизнес. "Торги на определение инвестора прошли в прошлом году, – сообщил Суниев. – Объем инвестиций составит порядка семи миллиардов рублей.
Напомним, как сообщал ранее глава Строительного комплекса Москвы Марат Хуснуллин, станция "Хорошевская" в составе первого участка третьего пересадочного контура метро примет первых пассажиров в конце ноября – начале декабря этого года. На первом участке ТПК расположено пять станций: "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошевская", "ЦСКА" и "Петровский парк".
Первый – технический – запуск первого участка новой ветки подземки состоялся 8 сентября. После того, как кольцо будет целиком сдано в эксплуатацию, на нем будет функционировать 31 станция, 21 из которых, будет пересадочная на другие линии метро и Московского центрального кольца. Протяженность еще одного кольца столичной подземки линии составит 67 километров.
Популярный артист сражается за жизнь
Артист выложил разоблачающее фото
Оперной диве обидно
Фигурист дал откровенное интервью