ТПУ "Хорошевское" будет готов в 2020 году

В составе транспортно-пересадочного узла "Хорошевское", который появится на северо-западе столицы, будет административно-деловой и многофункциональный торговый центры. Как рассказал первый заместитель гендиректора по девелопменту компании "Мосинжпроект" Альберт Суниев, ТПУ должен быть готов до конца 2020 года.

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