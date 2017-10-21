"Рязанская" станет крупнейшим ТПУ Москвы

На базе станции "Нижегородская улица" Третьего пересадочного контура и Кожуховской линии будет построен крупнейший в столице транспортно-пересадочный узел (ТПУ) "Рязанская". Он свяжет линии подземки с Московским центральным кольцом (МЦК), Горьковским железнодорожным направлением и наземным транспортом.

Транспортно-пересадочный узел будет строиться в три этапа. В рамках первого возведут технологическую часть, а также распределительные залы будущего ТПУ "Рязанская".

"Пассажиры будут иметь возможность пересесть на Горьковское направление железной дороги, на Московское центральное кольцо, впоследствии – на наземной общественный транспорт и личные автомобили", - сообщил первый заместитель гендиректора по девелопменту компании "Мосинжпроект" Альберт Суниев.

Для этого платформу "Карачарово" Горьковского железнодорожного направления перенесут на 400 метров к пересечению с Московским центральным кольцом. Это создаст условия для комфортной пересадки пассажиров пригородных электричек.

Удобной будет и пересадка с метро. В технологии строительства транспортно-пересадочного узла "Рязанский" реализован принцип "сухие" ноги. То есть пассажирам, чтобы поменять один вид транспорта на другой, даже не придется выходить на улицу.

Планируется, что пассажиропоток ТПУ составит порядка ста тысяч человек в день. Общая площадь узла составит 22 тысячи квадратных метров. В его составе будет реализован подземный паркинг, стоянка на 100 автомобилей, торговый комплекс площадью 14 тысяч квадратных метров, а также 45-этажный офисный центр, в котором также расположатся апартаменты. Туда можно будет попасть прямо с подземного уровня.

Всего в ближайшие годы в Москве будут построены 55 транспортно-пересадочных узлов. Все они будут включать в себя многофункциональные комплексы с гостиницами и апартаментами, офисными и торговыми помещениями. Благодаря реализации проекта будет создано более 260 тысяч новых рабочих мест.