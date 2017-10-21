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Недвижимость

"Рязанская" станет крупнейшим ТПУ Москвы

Фото: stroi.mos.ru
На базе станции "Нижегородская улица" Третьего пересадочного контура и Кожуховской линии будет построен крупнейший в столице транспортно-пересадочный узел (ТПУ) "Рязанская". Он свяжет линии подземки с Московским центральным кольцом (МЦК), Горьковским железнодорожным направлением и наземным транспортом.
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Транспортно-пересадочный узел будет строиться в три этапа. В рамках первого возведут технологическую часть, а также распределительные залы будущего ТПУ "Рязанская".

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Развитие Москвы

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"Пассажиры будут иметь возможность пересесть на Горьковское направление железной дороги, на Московское центральное кольцо, впоследствии – на наземной общественный транспорт и личные автомобили", - сообщил первый заместитель гендиректора по девелопменту компании  "Мосинжпроект" Альберт Суниев.

Фото: stroi.mos.ru

Для этого платформу "Карачарово" Горьковского железнодорожного направления перенесут на 400 метров к пересечению с Московским центральным кольцом. Это создаст условия для комфортной пересадки пассажиров пригородных электричек.

Удобной будет и пересадка с метро. В технологии строительства транспортно-пересадочного узла "Рязанский" реализован принцип "сухие" ноги. То есть пассажирам, чтобы поменять один вид транспорта на другой, даже не придется выходить на улицу.

Фото: stroi.mos.ru

Планируется, что пассажиропоток ТПУ составит порядка ста тысяч человек в день. Общая площадь узла составит 22 тысячи квадратных метров. В его составе будет реализован подземный паркинг, стоянка на 100 автомобилей, торговый комплекс площадью 14 тысяч квадратных метров, а также 45-этажный офисный центр, в котором также расположатся апартаменты. Туда можно будет попасть прямо с подземного уровня.

Всего в ближайшие годы в Москве будут построены 55 транспортно-пересадочных узлов. Все они будут включать в себя многофункциональные комплексы с гостиницами и апартаментами, офисными и торговыми помещениями. Благодаря реализации проекта будет создано более 260 тысяч новых рабочих мест.

Автор: Иван Поляков21 октября 2017, 16:19

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