Комплекс "Любовь" начал строить тоннель к "Лефортово"

"Любовь" вгрызается в московский грунт. Женским именем назван шестиметровый тоннелепроходческий механизированный комплекс "Herrenknecht S-771", который 19 октября начал проходку правого перегонного тоннеля между станциями "Лефортово" и "Авиамоторная". За полгода "Любовь" пройдет около полутора километров.

Тоннель появится на северо-восточном участке Третьего пересадочного контура. Его строят на глубине в 26 метров под улично-дорожной сетью района "Лефортово", а также под существующей нежилой застройкой – здесь складские и производственные помещения, магазины и торговые павильоны.

Как сообщил глава градостроительного комплекса Москвы Марат Хуснуллин, участок сложный. На пути тоннелепроходческого комплекса встретятся водонасыщенные несвязные грунты, супеси, суглинки, глины, разрушенные обводненные известняки. А на подходе к станции "Авиамоторная" тоннели, по плану, пересекают железнодорожные пути Рязанского направления МЖД.

Комплекс "Любовь" уже построил более чем двухкилометровый левый перегонный тоннель между станциями метро "Тропарево" и "Румянцево" Сокольнической линии. А до этого – левый перегонный тоннель между станциями "Селигерская" и "Дмитровская" Люблинско-Дмитровской линии, правый тоннель от станции "Озерная" до "Мичуринского проспекта" Калининско-Солнцевской ветки и еще один, километровый, на участке Третьего пересадочного контура от площадки 5.2 до станции "Лефортово".

По словам Марата Хуснуллина, транспортно-пересадочный узел "Лефортово" будет иметь районное значение. Он объединит в себе автобусные остановки, остановочные павильоны трамвая, соединенные с вестибюлем метро подземным пешеходным переходом. Кроме того, проектом предусмотрено благоустройство сквера у кинотеатра "Спутник".

А в проекте ТПУ "Электрозаводская" запланировано строительство стеклянного пешеходного моста через реку Яузу и благоустройство Семеновской набережной. Там появится рекреационная зона, сообщил глава градостроительного комплекса. Всего, по данным Хуснуллина, на северо-восточном участке ТПК запланировано строительство трех транспортно-пересадочных узлов. Два из них – ТПУ "Авиамоторная" и "Электрозаводская" – имеют агломерационное значение: на них не только можно будет пересесть со станций Калининской и Арбатско-Покровской линий на второе кольцо метро, но также будет обеспечена связь с платформами Рязанского и Казанского направления Московской железной дороги.

Марат Хуснуллин ранее сообщил, что столичный метрострой занимает лидирующие позиции в мире по обеспеченности ТПМК. На стройках Москвы в настоящее время задействовано 24 тоннелепроходческих щита, в том числе – уникальные для московской практики 10-метровые ТПМК, которые в перспективе будут также применены для строительства Третьего пересадочного контура. Сам же ТПК станет второй подземной кольцевой линией метро, общая протяженность которой составит 68 километров. Полностью запустить движение по Третьему пересадочному контуру, по словам главы столичного стройкомплекса, планируется в 2020-2021 годах.