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Общество

МЦК активно интегрируется в транспортную сеть Москвы

Фото: stroi.mos.ru
За год, прошедший с момента запуска движения по Московскому центральному кольцу, построены пять подъездных дорог к транспортным узлам. Об этом сообщил глава строительного комплекса столицы Марат Хуснуллин. Таким образом, отметил он, МЦК все сильнее интегрируется в городскую транспортную систему.
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Марат Хуснуллин подчеркнул, что с момента запуска Московского центрального кольца в сентябре 2016 года реализация нового транспортного проекта в городскую сеть пассажирских городских перевозок  продолжается. "За это время были построены новые удобные подъезды к ТПУ "ЗИЛ", "Новопесчаная", "Волоколамская", "Волгоградская" и "Николаевская", – рассказал глава стройкомплекса столицы. – Работа по развитию дорожной сети в районах крупных узлов продолжается".

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Одновременно продолжается интеграция остановочных пунктов радиальных направлений железных дорог со станциями метро и платформами МЦК. Эту работу планируется завершить в 2018 году.

По словам Хуснуллина, строительство транспортно-пересадочных узлов на железнодорожном кольце стимулирует развитие прилегающих к нему территорий. Он рассказал, что в настоящее время идут работы по приведению в порядок 250-метровой зоны вдоль МЦК. "На сегодня уже благоустроено более 2,7 тысячи гектаров", – сообщил столичный чиновник.

Фото: stroi.mos.ru

Кроме того, развитие этого транспортного проекта повышает интерес к освоению пустующих или заброшенных земель вокруг железнодорожного кольца. По словам Марата Хуснуллина, в соответствии с градостроительными нормами, в зоне районе МЦК можно построить около 26 миллионов квадратных метров недвижимости, в том числе около 10 миллионов – жилой.

Московское центральное кольцо представляет собой фактически линию наземного метро. Первых пассажиров новая транспортная артерия города приняла 10 сентября 2016 года. Кольцо протяженностью 54 километра проходит про 26 районам и имеет 15 пересадок: на девять линий подземки и шесть пересадок на железнодорожные направления. 

Автор: Дмитрий Куклин12 сентября 2017, 14:16

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