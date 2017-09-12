МЦК активно интегрируется в транспортную сеть Москвы
Марат Хуснуллин подчеркнул, что с момента запуска Московского
центрального кольца в сентябре 2016 года реализация нового транспортного
проекта в городскую сеть пассажирских городских перевозок продолжается. "За это время были
построены новые удобные подъезды к ТПУ "ЗИЛ", "Новопесчаная", "Волоколамская",
"Волгоградская" и "Николаевская", – рассказал глава стройкомплекса столицы. – Работа
по развитию дорожной сети в районах крупных узлов продолжается".
Одновременно продолжается интеграция остановочных пунктов радиальных направлений железных дорог со станциями метро и платформами МЦК. Эту работу планируется завершить в 2018 году.
По словам Хуснуллина, строительство транспортно-пересадочных узлов на железнодорожном кольце стимулирует развитие прилегающих к нему территорий. Он рассказал, что в настоящее время идут работы по приведению в порядок 250-метровой зоны вдоль МЦК. "На сегодня уже благоустроено более 2,7 тысячи гектаров", – сообщил столичный чиновник.
Кроме того, развитие этого транспортного проекта повышает интерес к освоению пустующих или заброшенных земель вокруг железнодорожного кольца. По словам Марата Хуснуллина, в соответствии с градостроительными нормами, в зоне районе МЦК можно построить около 26 миллионов квадратных метров недвижимости, в том числе около 10 миллионов – жилой.
Московское центральное кольцо представляет собой фактически линию наземного метро. Первых пассажиров новая транспортная артерия города приняла 10 сентября 2016 года. Кольцо протяженностью 54 километра проходит про 26 районам и имеет 15 пересадок: на девять линий подземки и шесть пересадок на железнодорожные направления.
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