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Недвижимость

Третий пересадочный контур метро "поедет" в декабре

Фото: stroi.mos.ru
Первые поезда с пассажирами пройдут по первому участку Третьего пересадочного контура столичного метро уже в декабре 2017-го. Глава градостроительного комплекса Москвы с уверенностью заявил об этом после осмотра станции "Хорошевская". По словам Марата Хуснуллина, работы на участке завершены.
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Строительные работы фактически завершены. Идет наладка оборудования, обкатка путей и благоустройство площадок около станций, сообщил журналистам Хуснуллин. Он напомнил, что Третий пересадочный контур метро будет включать 31 станцию. Длина линии составит 67 километров, она будет иметь 21 пересадку на другие станции метрополитена и Московское центральное кольцо.

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По словам заммэра, число рабочих, задействованных на строительстве Третьего пересадочного контура (ТПК), будет увеличено. "Сейчас здесь занято около 5 тысяч человек. Мы увеличим количество рабочих, в том числе на благоустройстве территорий около будущих станций", – сказал Марат Хуснуллин. Он подчеркнул, что первый участок нового кольца – от "Делового центра" до "Петровского парка" – примет пассажиров в декабре.

В составе транспортно-пересадочного узла "Хорошевская" к 2020 году появится торговый и административно-деловой центры. Здесь построят перехватывающий паркинг и открытую плоскостную парковку. Кроме того, планируется расширить и реконструировать прилегающие улицы и построить новый проезд. Территорию около будущей станции метро и транспортно-пересадочного узла благоустроят

Марат Хуснуллин рассказал и о причинах закрытия нескольких станций Таганско-Краснопресненской линии с 28 октября по 3 ноября. В эти дни поезда для пассажиров будут закрыты "Котельники", "Жулебино" и "Лермонтовский проспект". Как сообщил глава градостроительного комплекса, ограничения введены из-за работ по сооружению тоннеля для Кожуховской линии.

Фото: stroi.mos.ru

"Тоннелепроходческий щит пройдет в трех метрах от действующей линии. Наша задача – пройти щитом участок, провести бетонную отделку тоннеля и начать укладывать пути. Машина идет буквально по сантиметрам, чтобы не сдвинуть существующий тоннель. За пять с половиной дней комплекс пройдет 50 метров. Обычно скорость проходки выше. Это уникальная сложная операция, но опыт у нас есть, мы не раз проводили такие работы", – сказал Хуснуллин.

Завершаются работы и на Кожуховской линии московской подземки. Она примет первых пассажиров в конце 2018 года. Ее длина превысит 15 километров. С запуском новой ветки метро станет комфортнее для горожан, которые пользуются самой загруженной на сегодняшний день линией – Таганско-Краснопресненской.

Планы столичных властей простираются дальше за МКАД. Они рассматривают продление и строительство четырех веток метро. В частности, от станции "Хорошевская" новая ветка городской подземки пойдет на Рублево-Архангельское. Проектировать и возводить ее будут после 2021 года. В будущем метро дойдет до Троицка, а Люблинско-Дмитровская ветка выйдет за МКАД. В настоящее время идет проектирование станции "Дмитровская", которая расположится в столичном районе Лианозово. Всего после 2021 года планируется построить 43 километра линий, или 18 станций метро, сообщил Хуснуллин.

Фото: stroi.mos.ru
Автор: Андрей Евлампиев28 октября 2017, 15:54

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