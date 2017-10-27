По фиолетовой ветке метро пустят больше поездов

Столичный метрополитен запустит дополнительные составы по Таганско-Краснопресненской линии. Это связано с закрытием трех станций фиолетовой ветки с 28 октября по 3 ноября. Увеличение числа курсирующих составов поможет справиться с дополнительной нагрузкой, которая ляжет на другие станции на этой линии на время проведения работ на участке "Котельники" – "Лермонтовский проспект".

В ближайшие субботу и воскресенье, 28 и 29 октября, по Таганско-Краснопресненской линии будут курсировать дополнительные поезда. В эти дни на фиолетовой ветке задействуют 880 составов, то есть на 16 поездов больше, чем в обычные выходные.



С 30 октября по 3 ноября эта ветка метрополитена тоже будет работать в непривычном режиме. Вместо обычных 1100 поездов в день в перевозке пассажиров будут задействованы 1110 составов, как это происходит в будни.

Изменения связаны с закрытием на неделю трех станций Таганско-Краснопресненской ветки – "Котельники", "Жулебино", "Лермонтовский проспект". Поезда будут курсировать только до "Выхино". Эти изменения связаны со строительством Кожуховской линии. В обычном режиме метро возобновит работу в субботу, 4 ноября в 05:30.

На время закрытия станций подземки для пассажиров пустят бесплатные автобусы, которые проследуют с минимальными интервалами. Власти города заверили, что компенсационные маршруты М1, М2 и М3 будут работать в режиме метро: время ожидания не превысит 40-50 секунд, а для движения автобусов на дорогах выделят обособленные полосы.





Воспользоваться компенсационными маршрутами пассажиры смогут бесплатно. До действующих станций подземки автобусы будут курсировать от метро "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники". Ожидается, что в мае 2018 года подобные работы на этом участке будут проведены еще раз.

Отметим, что строительство Кожуховской линии метро называют одним из важнейших для жителей Москвы и Подмосковья транспортным проектом. Новая ветка соединит восточные и юго-восточные районы и свяжет их с центром города. Ввод новой линии снизит загрузку на дорогах, что благоприятно скажется не только на транспортной, но и экологической ситуации.

Как заявил глава Строительного комплекса Москвы Марат Хуснуллин, Кожуховскую линию достроят до конца 2018 года. По его словам, участок от "Некрасовки" до "Косино" может принять первых пассажиров уже в мае.