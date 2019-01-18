Лавров предупредил о новых провокациях Киева у Крымского моста
Провокации Киева в Керченском проливе обусловлены приближающимися на Украине президентскими выборами, считает глава МИД . "То, что это совершенно очевидно задумывается для того, чтобы сохранять напряженность и поддерживать в тонусе избирателя накануне голосования 31 марта, сомнения не вызывает", - сказал Лавров по итогам своих переговоров с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом.
Министр напомнил, что недавно из Киева звучали угрозы о подготовке новой попытки прохода украинских военных кораблей через Керченский пролив. Говорилось о том, что на этот раз все будет серьезнее: суда пойдут под прикрытием натовских военных. Лавров отметил, что ни одна из стран НАТО не подтвердила факт этого провокационного мероприятия.
В свою очередь глава германского МИД заявил, что Берлин готов и дальше обсуждать вопрос с Россией о возможности организации проверки свободы судоходства в Керченском проливе. При этом Хайко Маас подтвердил, что сейчас гарантирован свободный проход судов под Крымским мостом и претензий со стороны каких-либо государств к России не поступает, пишет РИА Новости.
Провокационные нападки на Керченский мост #Украина вела с августа - #ФСБhttps://t.co/JttXiAtHo3#Крымскиймост #Украина #ФСБ pic.twitter.com/qmdzibQrSG— Cобытия дня в России (@smnewsru) 8 декабря 2018 г.
О подготовке новой провокации у Крымского моста несколько дней говорил ветеран украинской разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.
"На этот раз нас будут сопровождать корабли НАТО и ОБСЕ. Уже существуют такие договоренности", – сообщил бывший военный. При этом он выразил уверенность в том, что российским пограничникам придется пропустить украинские катера через пролив, поскольку они не захотят усугублять ситуацию.
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