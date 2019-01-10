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Политика

Украинские корабли рвутся к Крымскому мосту

Фото: www.globallookpress.com
Украина готовит новую провокацию в Черном море. Военные попытаются провести свои суда из Одессы в Мариуполь через российские территориальные воды.
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Как заявил заместитель министра по вопросам так называемых временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак, военные будут еще не один раз пробовать провести корабли под Крымским мостом. По словам чиновника, в соглашении 2003 года о совместном пользовании Азовским морем прописано, что украинские военные корабли без какого-нибудь согласования и разрешения имеют право проходить через Керченский пролив, сообщает РИА Новости.

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Крымский мост

Крымский мост

Видимо, ошибки прошлого ничему не учат киевские власти, решившие снова подставить своих военных. Напомним, что прошлая провокация закончилась арестом более 20 моряков, а три украинских судна до сих пор находятся на стоянке в российском порту.

25 ноября три украинских военных корабля нарушили границу России и двинулись из Черного моря в сторону Керченского пролива. Они совершали опасное маневрирование и не подчинялись требованиям российских властей. Около 12 часов пограничники пытались всеми возможными способами объяснить украинским морякам, что они нарушают границу.

Стоит напомнить, что сразу же после керченской провокации Россия дала недвусмысленно понять всем, кто захочет повторить "подвиг" украинских моряков – их ждут большие неприятности. Дело в том, что глава СНБО Украины Турчинов подговаривает европейских и американских военных помочь украинским судам пройти Керченский пролив.

В России на самом высоком уровне было заявлено о том, что если американские или европейские корабли войдут в российские территориальные воды, с ними произойдет то же самое, что и с украинскими судами-нарушителями.

Автор: Александр Комаров10 января 2019, 20:37
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