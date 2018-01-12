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Политика

Путин поставил Порошенко в неловкое положение

Петр Порошенко и Владимир Путин. Фото: Dni.Ru
Президент России Владимир Путин добавил руководству Украины "головной боли", предложив Киеву вернуть находящуюся на территории Крыма старую военную технику. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил командующий военно-морскими силами страны Сергей Гайдук.
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Украина не обладает ни соответствующими технологиями для ремонта кораблей, ни необходимыми на эти нужды деньгами, заявил вице-адмирал. "То, что у Украины появится дополнительная головная боль – это 100%", – сказал глава ВМС Незалежной.

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По его словам, Киев может забрать находящееся в Крыму старое вооружение. "Но возникает вопрос – что кто-то надеется на чудо, что россияне будут отдавать технически исправную технику?" – усомнился Гайдук.

Он отметил, что упомянутое оборудование – на 70-80% российского или иностранного производства. "Возникает вопрос, а способна ли Украина, которая до сих пор не решила вопрос импортозамещения, восстановить техническую готовность этих кораблей?" – добавил вице-адмирал.

Гайдук также выразил сомнения в готовности к этому украинских предприятий, наличии запчастей и оборудования и, что самое главное, – компетентных специалистов. "То есть, вопросов попутных очень много", – резюмировал он.

Напомним, в четверг, 11 января, на встрече с руководителями российских печатных СМИ президент Владимир Путин заявил, что Москва готова вернуть Киеву находящуюся в Крыму технику, хоть ее состояние неудовлетворительное. Россия также не против, чтобы украинские военнослужащие присутствовали при утилизации боеприпасов в Крыму, добавил глава государства.

Он уточнил, что речь идет о "десятках кораблей и боевых самолетов". Говоря о кораблях, президент отметил, что будет лучше, если военнослужащие Незалежной "просто приедут и их заберут". "Мы готовы помочь им осуществить транспортировку в Одессу", – сказал Путин.


Предложением доброй воли назвал инициативу российского лидера его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он отметил, что Путин заинтересован в выводе из кризиса отношений России и Украины. "Из того враждебного и плачевного состояния, в котором они находятся", – сказал Песков.

Автор: Иван Поляков12 января 2018, 20:20

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