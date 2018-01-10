Москва жестко ответила на ракетные угрозы Киева

Дивизионы С-400 в Крыму – предупреждение Киеву. Военные формирования готовы отразить ракетные угрозы со стороны Украины, заявили в Москве.

Сигналом украинским разработчикам ракетного оружия назвал размещение в Крыму второго зенитно-ракетного дивизиона С-400 депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. По словам парламентария, российские военные собьют любой объект, который пересечет границу в районе Крымского полуострова, передает URA.Ru.

"Что бы там ни испытывали киевские тактики, любой объект, пересекающий воздушную границу полуострова без разрешения, будет гарантированно сбит – летит он в сторону Крымского моста или на евпаторийские санатории. Могу сказать одно: любая попытка прощупать нашу противовоздушную оборону закончится плачевно", – цитирует Белика РИА Новости.

С-400 "Триумф" – новейшая зенитная ракетная система большой дальности. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться против наземных объектов. Дальность ее действия достигает 400 километров, ракеты способны уничтожать цели на высоте до 30 километров.

Первый дивизион С-400 был развернут весной 2017 года возле Феодосии. Второе подразделение зенитно-ракетных комплексов будет контролировать воздушное пространство над Чонгаром и Армянском на границе с Украиной. Как отметил депутат, два дивизиона "Триумф" создают над полуостровом плотное кольцо ПВО без "мертвых зон".

Как писали Dni.Ru, бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко заявил о возможности ядерного удара по Крымскому мосту. По его словам, возводимое Россией сооружение с военной точки зрения достаточно уязвимо. "Мост представляет собой стратегическую артерию, которая может обеспечивать соответствующую крымскую группировку противника, а также способствовать экономическому росту Крыма", – заявил генерал-лейтенант запаса изданию "Главред".

Мост, который свяжет Крым с материковой частью России, давно не дает покоя украинским политикам и общественным деятелям. Ранее председатель Социалистической партии Украины, бывший советник министра внутренних дел страны Илья Кива заявил, что строительство моста через Керченский пролив является "насмешкой россиян над киевскими властями".