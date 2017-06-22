Киев нелепо оправдался за унижение Порошенко в США

Мимолетный прием президента Украины Петра Порошенко в Белом доме объясняется "особым стилем" главы США Дональда Трампа. Таким образом Киев попытался оправдаться за унизительную и нелепую встречу лидера украинского государства, которою ему устроили в Вашингтоне.

По словам вице-спикера Верховной рады Ирины Геращенко, короткие встречи – это "стиль американского лидера". Она заявила, что беседа глав государств продолжалась якобы не несколько минут, как говорится в стенограмме Белого дома, а целых полчаса. "Немало важных международных встреч президента Трампа продолжались именно полчаса, а то и меньше", – сказала Геращенко.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко встретился во вторник, 20 июня, с главой Белого дома Дональдом Трампом. В резиденции лидера Соединенных Штатов ему был оказан более скромный прием по сравнению с аудиенциями, которых удостаивались главы других государств.

К Порошенко отнеслись достаточно сдержанно и даже холодно, отметил телеканал CNN. Возможно поэтому в ходе диалога с Трампом он заметно нервничал и делал странные хлопающие движения руками, будто находился в состоянии сильного испуга.

WATCH: President Trump greets Ukranian President Petro Poroshenko in the Oval Office https://t.co/mklu3azabX — NBC News (@NBCNews) 20 июня 2017 г.

Как отметил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник, визит Порошенко в Вашингтон – яркий показатель того, как на самом деле американская администрация относится к украинским властям. При этом политик сравнил встречу президента Украины с Трампом с визитом Порошенко к бывшему американскому лидеру Бараку Обаме в сентябре 2014 года. "Два часа с глазу на глаз. А здесь – 25-30 минут, причем при свидетелях", – сказал Олейник в эфире радио Sputnik.

По его словам, единственное, чего Порошенко удалось добиться от Трампа, – договоренности о покупке угля и сжиженного природного газа у Соединенных Штатов. "В 2014 году была и красная дорожка, и сам Порошенко потом давал интервью на территории Белого дома. А теперь, понятно, никакой красной дорожки. И еще сказали: интервью дашь вон там, за забором… То есть указали на его место", – подчеркнул бывший народный депутат.

Олейник уверен: значение Порошенко для администрации Трампа невелико. Он отметил, что это "первый такой непонятный визит" в истории Украины. "Заранее даже не знали, какие будут встречи, в каком формате. Это унижение", – резюмировал политик.