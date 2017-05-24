Пользователей мессенджеров лишат анонимности

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, предусматривающий идентификацию пользователей мессенджеров. Соответствующий документ опубликован в базе нижней палаты парламента.

Нормативно-правовой акт внесен на рассмотрение депутатами от "Единой России" Марией Мукабеновой и Олегом Николаевым, а также представителем КПРФ Александром Ющенко. Как говорится в пояснительной записке, законопроект определяет понятие организатора обмена сообщениями, возлагая на него обязанность обеспечить связь только между идентифицированными пользователями.

Кроме того, в записке отмечается, что оператор связи осуществляет идентификацию пользователя с использованием его абонентского номера на основании договора об идентификации, который заключается организатором обмена мгновенными сообщениями с оператором. Предполагается, что прописанные в нормативно-правовом акте положения вступят в силу с января 2018 года.

При этом мессенджеры должны будут ограничить рассылку сообщений для неидентифицированных пользователей, а также обеспечить рассылку сообщений по инициативе органов государственной власти. В случае, если организатор обмена мгновенными сообщениями не выполнил распоряжение об ограничении рассылки, "доступ к информационным системам и (или) программам для электронных вычислительных машин, функционирование которых обеспечивается данным организатором обмена мгновенными сообщениями, до исполнения таких требований ограничивается оператором связи, оказывающим услуги по предоставлению доступа к сети "Интернет", незамедлительно".





Предложенный парламентариями пакет мер направлен на борьбу с террористическими угрозами. К сожалению, современные технологии не только упростили повседневную жизнь миллионов людей, но и дали в руки террористам новые возможности для совершения противозаконных действий.

Последние теракты показали, что экстремисты активно используют возможности, которые им предоставляет интернет, в том числе социальные сети и мессенджеры. Поэтому регулирование этой сферы является насущной потребностью в деле обеспечения безопасности граждан.

Напомним, 7 июля 2016 года президент Владимир Путин подписал закон Яровой – два нормативно-правовых акта антитеррористической направленности, названные именем одного из авторов инициативы – зампреда Госдумы Ирины Яровой. Закон предусматривает расширение полномочий правоохранительных органов, а также выдвигает новые требования к операторам связи и интернет-проектам.

В частности, вступающий в силу с июля 2018 года закон обязывает операторов связи в течение трех лет хранить сведения о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации и текстовых сообщений, изображений, звуков и видео. Самый "тяжелый" контент – изображения, звуки и видеоинформация – должны храниться шесть месяцев. Все эти сведения также будет необходимо предоставлять по запросу спецслужб.