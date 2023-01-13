Кардашьян турнули на свалку: бывший муж гадко насолил звезде после тайной свадьбы

В прошлом году Канье Уэст и Ким Кардашьян наконец решили все вопросы, связанные с разводом. У экс-супругов четверо общих детей, опеку над которыми они разделили. Нельзя сказать, что Канье и Ким находятся в хороших отношениях, поскольку расстались они громко, со скандалом. Причиной развода якобы стали многочисленные измены рэпера.
Сегодня Уэст крутит роман с бывшей сотрудницей Бьянкой Цензори (она работала в команде бренда рэпера Yeezy). Девушку называют копией Кардашьян. У нее практически такая же фигура, как у Ким. Канье, можно сказать, гадко насолил экс-супруге, ведь теперь ее сравнивают с Бьянкой. Вне всяких сомнений – корона звезды реалити-шоу пошатнулась.
Наверняка большой новостью для Ким стала женитьба бывшего мужа на новой пассии. Зарубежные СМИ пишут, что рэпер сыграл тайную свадьбу с Цензори. Правда, их брак вовсе не официальный. Пара просто обменялась кольцами, уточняет РИА ФАН.
Очевидно, у Канье Уэста и Бьянки Цензори все серьезно, и рэпер окончательно, образно говоря, турнул на свалку Ким Кардашьян. По данным инсайдера, артист обращается с новой возлюбленной, как с законной женой. Она носит обручальное кольцо.