Преследующий экс-супругу Канье Уэст признал свою вину: Издевательство

Канье Уэст продолжает докучать своей бывшей жене, на этот раз он слил переписку с Ким Кардашьян.

Недавно мир потрясла новость – распалась одна из самых крепких пар Голливуда. Так, Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом. Вскоре звезда нашла себе нового ухажера, начав встречаться с Питом Дэвидсоном.

По всей видимости, рэпер не смог стерпеть такого удара, поэтому начал угрожать новому возлюбленному Ким. Также он все еще пытается вновь завоевать сердце экс-супруги. Например, на день всех влюбленных он преподнес ей роскошный подарок – целую машину цветов. Однако порой поступки артиста кажутся странными и даже пугающими. Так, он ранее выложил переписку с Кардашьян. Но накануне он все-таки понял, что поступил плохо и раскаялся в своем проступке. Канье заявил, что исправляться ему помогает команда специалистов. Так, он осознал, что неправильно общается с людьми и даже пугает их. Также взял на себя ответственность за публикацию переписки. "Я знаю, что скриншоты выглядели как издевательство", – заявил музыкант.

Кроме того, мужчина попросил фанатов не издеваться над новым возлюбленным экс-супруги. Однако не долго музыка играла. Так, уже через несколько часов он разместил фотографию Кардашьян и подписал ее капслоком, то есть большими буквами. Видимо, одумавшись, рэпер удалил пост, однако публикация уже успела набрать несколько сотен лайков.