Баснословные деньги: Кардашьян потратила 60 миллионов на новогодние безделушки

Инстадива вовсе не относится к тем людям, которые привыкли экономить. Ее личный блог кишит упоминаниями элитных брендов. Она является лицом многих из них, а ее дети уже очень популярны у звездных фотографов. Создавать инфоповоды знаменитость не устает всеми способами, но своих наследников и правда очень любит. Именно поэтому для них ей не жалко ничего.
Рождественские дни для многих являются самыми волнительными и трогательными. Дети и взрослые с нетерпением ждут подарков, поздравляют друг друга и украшают дома. Порой все это оказывается достаточно затратно и с материальной точки зрения. Пользователи подсчитали примерную сумму, которая ушла у модели на весь праздничный декор.
Сообщается, что круглая цифра в 60 миллионов долларов вполне могла быть потрачена. В доме Ким Кардашьян декораторы воссоздали целый лес из мерцающих елей. Все оказалось украшено праздничными объектами и шарами, а сад получился не менее нарядным.
Известно, что вокруг особняка семьи ровными рядами растет много деревьев. Все они оказались увешаны гирляндами. Весь участок начал сверкать и переливаться, что, видимо, стоило Ким немалых денег. В Сети уже активно обсуждают произошедшее, а сама Кардашьян продолжает демонстрировать пышное убранство в личном блоге.