"Надрать задницу": Бывший муж Кардашьян "забил стрелку" ее любовнику

Голливудская дива Ким Кардашьян не дает покоя экс-супругу. Канье Уэст собрался мстить ее бойфренду.

Обладательница пышных ягодиц Ким Кардашьян и темнокожий рэпер Канье Уэст прожили в браке семь лет. Однако в 2021 году в их семейной жизни пошла непоправимая трещина. Супруги развелись, несмотря на наличие четырех общих детей и не до конца выясненные отношения.

Артист пытался вернуть возлюбленную, но она была непреклонна. В конце концов Ким Кардашьян закрутила роман с американским актером и комиком Питом Дэвидсоном. У ее экс-супруга это вызвало бурю неприятных эмоций. Хотя, по слухам, он и сам подбивал клинья к нескольким красоткам.

В конце концов Канье Уэст не удержался и оригинально "забил стрелку" любовнику Ким Кардашьян. Рэпер выпустил резонансный трек, в строчках которого содержится прямое намерение наказать неприятеля.

"Бог спас меня от этой катастрофы просто для того, чтобы я мог надрать задницу Питу Дэвидсону", — такая фраза содержится в новой музыкальной композиции "Eazy".

Напомним, на днях бывший муж Ким Кардашьян уже ввязался в скандальные разборки. Темнокожий артист напал на фаната, который подошел взять у него автограф. Канье Уэст избил его кулаком посреди ночи — прямо на улице около своего автомобиля. Теперь рэперу грозит тюремный срок, полиция выясняет подробности произошедшего.