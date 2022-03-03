Ставшая невестой Ким Кардашьян вышла на связь с прокурором из шкафа

Ким Кардашьян наконец добилась официального развода с Канье Уэстом.

Известный американский рэпер Канье Уэст долго пытался вернуть Ким Кардашьян после скандала. Однако мать его детей оказалась настойчивой. И хоть поклонники надеялись на воссоединение, наконец официально состоялся развод пары, и красотка Ким теперь свободна.

Заседание по разводу Кардашьян и Уэста состоялось онлайн. Канье Уэст не явился на суд, а прислал адвоката. Инстадива же разговаривала с участниками процесса в домашней обстановке из... шкафа. Судя по всему, она не хотела отвлекаться на посторонний шум. Все же у нее четверо детей, которых она родила от Канье Уэста, поэтому дома вряд ли когда-то бывает тихо.

Рэпер не скрывал, что все еще любит Ким Кардашьян. Он всячески пытался затянуть бракоразводный процесс, но у него ничего не вышло.

Канье Уэст даже пытался забыть жену в объятиях актрисы Джулии Фокс, но их отношения не стали серьезными. Через несколько месяцев после начала романа любовь закончилась. Да и никакой ревности со стороны Кардашьян не последовало, на что был определенный расчет.

Молодой возлюбленный Ким Кардашьян теперь имеет полное право сделать предложение руки и сердца своей возлюбленной, ведь она теперь официально потенциальная невеста.