Любовница Канье Уэста переключилась на Ким Кардашьян: развод или шведская семья?

Поклонники уверены, что Канье Уэст и Джулия Фокс расстались.



Поводом для таких слухов стали публикации Фокс в "Инстаграм", которые она перестала адресовать возлюбленному. Все в микроблоге звезды говорит о том, что этого мужчины больше нет в ее жизни.

Все фото и ролики с Уэстом Джулия удалила и больше не заикается о нем. Кроме того, она начала ставить лайки бывшей жене своего бойфренда Ким Кардашьян. Это уже даже похоже на какую-то шведскую семью. Ведь и сам Уэст недавно пел дифирамбы своей бывшей супруге.

Напомним, не так давно Канье Уэст побывал с детьми на "Суперкубок-2022". После события рэпер написал в микроблоге, что мечтает о воссоединении со своей семьей: "Я хотел бы, чтобы моя жена сидела рядом со мной на игре". Судя по всему, Джулия не смогла перенести такого хамства.

Стоит отметить, что история любви двух пар окутана сплетнями с двух сторон. Уэст и Ким до сих пор не смогли поставить точку в отношениях. Пара рассталась год назад из-за того, что у рэпера якобы началось биполярное расстройство. После их скандального развода в грязные сплетни оказались вовлечены дети. Впрочем и Джулия Фокс тоже еще не развелась со своим мужем Питером Артемьевым. У пары есть общий сын Валентин.