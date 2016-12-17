Швеция досрочно выиграла Кубок Первого канала по хоккею

Сборная Швеции по хоккею победила сборную Финляндии во втором матче Кубка Первого канала, набрав шесть очков (счет 4:2). Таким образом шведы оказались на вершине турнирной таблицы и останутся там, независимо от исхода последующих встреч.

Заключительный тур матчей пройдет завтра, 18 декабря. На льду встретятся Чехия и Швеция, а также Россия и Финляндия. В данный момент вторую строчку в таблице занимают российские и финские хоккеисты (у команд по три балла), на третьем месте чехи (они не набрали очков), передает ТАСС.