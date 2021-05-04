Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Актер Паль избил человека Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

Ответ России на санкции США оценили американцы: Никого не боится
Петросян показал сдавшую Кадышеву
78-летняя Ангелина Вовк рассказала о дате свадьбы с певцом Юлианом
"Серый чулок превращается в диву!": Молодая жена Петросяна затмила сдавшую Степаненко
партнеры
Вторник
4 мая
Лента новостей
13:35
В Подмосковье убийца попался из-за хамского поведения
13:31
Скончался артист Багдасаров
12:55
Малахов заткнул за пояс выскочку Собчак
12:40
В Приморье мужчина задушил ребенка и выкинул тело в пруд
12:26
"Какое убожество": жалующаяся на тяжелые времена Литвинова показала платье с распродажи
11:57
В Москве будут возрождать удобный речной транспорт
11:30
Александр Петров всполошил народ интимным заявлением
11:16
Собчак заговорила о чипировании после новости о разводе
10:43
"Трехочковый!": рэпер L'One сравнил родившую жену с баскетбольной корзиной
10:41
Известного певца обвинили в пьяном дебоше в клубе
09:42
Украине грозит потеря суверенитета из-за внешнего влияния – Савченко
08:10
"Такой крепыш": Молодая жена Петросяна делает модника из годовалого сына
06:02
"Нет слов!": Молодая певица Билли Айлиш впервые снялась в нижнем белье
02:13
Малыш на подходе? Народ в шоке от вида располневшей Решетовой
23:59
"До слез": Собчак оттянулась с Богомоловым на глазах у матери
22:04
Доведенная Тодоренко назвала "озлобленных" зрителей отсталыми
20:06
Зеленский выступил с речью о России и Крыме: Это и есть война
19:46
Санкции Запада против России назвали "жестом отчаяния"
17:59
Находят все новые недуги: Сергей Бурунов разорился на врачей
16:44
Сбежавшая в Европу Светлана Тихановская купила билет в Минск
16:27
Лолита Милявская ведет борьбу с неизлечимой болезнью мозга
15:59
Пенсионеру стало плохо: врач советует не смотреть передачи Владимира Соловьева
15:37
Юлия Паршута выходила на сцену "Маски" с переломом
15:09
Путин утвердил список поручений по реализации послания Федеральному собранию
14:13
"Кто виноват?": Агутин втоптал в грязь песню Манижи для "Евровидения"
14:11
Украинский генерал обвинил команду Зеленского в работе на Россию: Игра в составе пятой колонны
13:40
Лазарев с горечью сообщил о сильном чувстве к Милохину
13:17
Джанабаеву увидели с жуткими синяками после родов
12:57
Превратившейся в бабушку Догилевой предложили пугать зрителей голым задом
12:34
Собянин рассказал о новейшем оснащении московских спасателей
12:34
"Папина дочка": Тяжелобольной Корчевников похвастался младенцем
12:20
"Никогда не забуду": шокированная правдой Кудрявцева кинула конверт в лицо Лазареву
11:48
"Решил собрать всех": Киркоров отметил 54-летие пышной тусовкой без Пугачевой
11:25
"Что вы творите!": раскисший Малахов расплакался прямо на съемках шоу
11:04
Россиян предупредили об опасности покупки долларов
11:04
Народный артист Олег Вавилов срочно доставлен в больницу
11:02
"Коллективный иммунитет уже не поможет": врач Богомолец о ситуации с ковидом на Украине
10:10
Беременность и скорая свадьба? Анастасия Решетова говорит откровенно
08:12
Зажигающая в ВИП-ложе Успенская произвела фурор
06:02
Целлюлит все испортил: Боня сверкнула ягодицами в растяжках
04:06
"Не хватает мужчины": многодетная Порошина мечется в поисках партнера
02:00
Отец Бритни Спирс объявил страшный диагноз певицы
23:59
В Швеции назвали позором помощь НАТО в борьбе с Россией
22:08
Вассерман предрек россиянам снижение зарплаты из-за сокращения рабочей недели
20:25
Захарова отреагировала на слова Британии о борьбе с "российской пропагандой": Обвиняет в собственных грехах
20:03
Сын Шепелева и Фриске обескуражил недетским признанием
18:14
"Он всегда лезет": ставшему таксистом Киркорову влепили оплеуху
18:14
"Ты мне – писю, я тебе – песню": Почему Меладзе отмалчивается после обвинений Лорак и Поляковой
16:55
Мурашко заявил о напряженной ситуации с коронавирусом в России
15:56
"Муж бил по щекам": Паралич схватил Кожевникову за горло
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Сбежавшая в Европу Светлана Тихановская купила билет в Минск
"Совесть и душу продал": падший Киркоров устроил фотосессию в церкви
Лолита Милявская ведет борьбу с неизлечимой болезнью мозга
"Перед детьми не стыдно?": Народ харкнул в Киркорова за мат и разврат
"Ты мне – писю, я тебе – песню": Почему Меладзе отмалчивается после обвинений Лорак и Поляковой
"Решил собрать всех": Киркоров отметил 54-летие пышной тусовкой без Пугачевой
Мой район
В Москве будут возрождать удобный речной транспорт

В Москве будут возрождать удобный речной транспорт

Москва уже сделала первые шаги для восстановления и улучшения системы речного транспорта в городе.
прочитано 407 раз

Уже долгое время ведутся разговоры о возрождении в Москве речного транспорта. И речь идет не о том, чтобы наполнить Москву-реку большим числом речных трамвайчиков. В первую очередь, необходимо выстроить разветвленную и эффективную инфраструктуру.

ПО ТЕМЕ

Собянин рассказал об открытии 10 новых станций метро Москвы

Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

В последние годы в городе велась работа именно в этом направлении. Восстанавливались речные вокзалы, возрождались причалы, разбивались новые парки в окрестностях набережных. Проделанная к сегодняшнему дню работа позволяет говорить о полноценной интеграции речных трамвайчиков в систему городского транспорта.

Уже сейчас ни для москвичей, ни для гостей столицы речной транспорт не является чем-то непривычным. Однако смотрят на него как на развлечении. Прогулка по воде на протяжении нескольких часов мимо главных достопримечательностей города может быть приятна, однако главной задачей городского транспорта является выстраивание удобных маршрутов. Именно в этом направлении и будет развиваться столичный речной транспорт.

Речь идет о локальных маршрутах на одну-две остановки с регулярным движением трамвайчиков. Вместо сложного расписания предлагается организовать их движение с тактовой частотой – раз в 15 минут. На борту будут действовать городские тарифы, карты "Тройка" и все транспортные льготы.

Один такой маршрут уже работает. От восстановленного Северного речного вокзала можно добраться до Химок и вернуться обратно. Второй маршрут, согласно плану, будет привязан к Южному речному вокзалу и будет действовать в районе Нагатинский Затон.

Из-за извилистости Москвы-реки длинные поездки по ней не имеют практического смысла – потери по времени на протяженном пути могут достигать до часа. Именно поэтому система водного транспорта города будет формироваться за счет локальных маршрутов.

Северный речной вокзал. Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com/

Еще одна особенность, которая позволит сделать речной транспорт не только эффективным, но и одним из любимых видов транспорта москвичей – удобство по небольшой цене. Городские власти ставят на первое место человека, а не сиюминутные экономические выгоды.

Прибыли от этого нововведения в Москве не ждут. Для организации речных трамвайчиков нужна разветвленная инфраструктура – кассы, охранники и дежурные на причалах. И пилотные проекты маршрутов направлены в первую очередь на то, чтобы показать, насколько этот транспорт будет пользоваться спросом у москвичей.

Ожидается, что речные трамвайчики позволят решить серьезные транспортные вопросы. Так, в последнее время в городе активно строятся прибережные кварталы. Часто они находятся далеко от метро. В таком случае наличие связи по воде может стать отличной альтернативой.

Фото: Sergey Smirnov/Global Look Press/www.globallookpress.com/

Примером может послужить строящийся квартал на месте бывшего Завода имени Лихачева. Там, где некогда была депрессивная и заброшенная промзона, возникает настоящий город в городе с красивыми видами, благоустроенной набережной, центрами культурного притяжения, ландшафтными парками и школами. Планируется, что работы по благоустройству будут завершены уже в 2022 году. И водный транспорт позволит еще сильнее улучшить транспортную доступность квартала.

Оценят доступный водный транспорт и туристы. Ведь у них появится возможность не просто проплывать мимо достопримечательностей, но и сходить на землю во время каждой остановки, чтобы лучше полюбоваться видами, а затем – через очень короткий промежуток времени – продолжить свое путешествие на следующем подошедшем речном трамвайчике.

Одновременно с этим идет и улучшение городских набережных. На смену заброшенных, заболоченных и захламленных территорий приходят благоустроенные зоны, по которым приятно гулять и которые несут в себе практическую пользу. Что немаловажно – все проекты благоустройства проходят через этап публичных слушаний, а пожелания местных жителей обязательно учитываются при проведении работ.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com/
Автор: 4 мая 2021, 11:57 Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Никогда не забуду": шокированная правдой Кудрявцева кинула конверт в лицо Лазареву

Теледива испытала разочарование
Шоу-бизнес

Известного певца обвинили в пьяном дебоше в клубе

Инцидент произошел в Нижнем Новгороде
Шоу-бизнес

"Трехочковый!": рэпер L'One сравнил родившую жену с баскетбольной корзиной

Артист сделал неудачное сравнение
Шоу-бизнес

Собчак заговорила о чипировании после новости о разводе

Ведущая не стала молчать

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая 2021 года
Гороскоп на май 2021 года
Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+