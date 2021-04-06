В Нагатинском затоне откроют пешеходный мост через Москву-реку

Нагатинский район Москвы активно развивается. Он давно нуждается в расширении транспортной инфраструктуры и, в частности, строительстве нового моста.

Реки — визитная карточка Москвы. Они берут на себя роли транспортной артерии, туристического аттракциона и любимого жителями места для отдыха. Но для связности территорий они представляют серьезную преграду.



Мосты, строившиеся ранее, не до конца справляются с решением этой проблемы, поскольку распределены по городу неравномерно. К тому же, столица быстро развивается, в ней появляются новые жилые кварталы, точки притяжения, и если они разделены рекой — это доставляет людям массу неудобств.

Именно такая ситуация возникает в районе Нагатинский Затон. Там сейчас активно строится одноименная станция метро, но расположится она на "полуострове", отделенном от жилых домов на Судостроительной улице и улицы Речников старым руслом Москвы-реки.

Поэтому здесь построят пешеходный мост. Его протяженность составит около 430 метров (в том числе надводная часть — 220 метров), а ширина — 12,75 метра. Для любителей двухколесного транспорта здесь обустроят велосипедную дорожку и отделят ее от пешеходной части специальными полосами безопасности.

Напомним, Нагатинский Затон — "район-полуостров", с севера омывается Москвой-рекой. В южной его части находится музей-заповедник "Коломенское" — место, где, по легенде, родился Петр I. Недавно парк "Коломенское" попал в топ-10 лучших мест для осенних прогулок по версии CNN. На территории музея-заповедника находится церковь Вознесения, построенная в 1532 году. Это один из трех московских памятников (еще Кремль и Новодевичий монастырь), включенных в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В Нагатинском Затоне гармонично соседствуют история и современность: в Нагатинской пойме строят парк развлечений "Остров мечты", который уже назвали московским Диснейлендом.

В Нагатинском затоне за последнее время были благоустроены 210 дворов, пять площадок для выгула собак и 26 спортивных площадок, четыре зоны отдыха и 176 детских площадок, установлено 831 опор освещения, отреставрирована музей-усадьба "Коломенское", построены три детских сада и медицинский центр.

Стоит отметить, что всего по Адресной инвестиционной программе до 2023 года в Москве планируют построить 271,9 километра дорог, 89 искусственных сооружений, 56 пешеходных переходов, а также 12 новых мостов.