У дочери Синди Кроуфорд заподозрили анорексию
Унаследовав от матери яркую внешность и идеальные параметры тела, Кайя этим воспользовалась. Уже в 14 лет девушка стала подрабатывать моделью.
Сейчас ей 16, и у нее плотный график работы, совсем как у взрослых манекенщиц. Недавно Кайя дебютировала сразу на трех Неделях моды – в Нью-Йорке, Милане и Париже.
Она участвовала в показах таких именитых брендов, как Сalvin Klein, Chanel, Versace, Saint Laurent и десятках других. Несмотря на головокружительный успех Кайи, многие поклонники забеспокоились, глядя на последние снимки модели.
На них девушка кажется слишком худой, и даже хороший грим не скрывает синяки под глазами. Фанаты Кайи и некоторые журналисты предположили, что у нее анорексия, сообщает сайт "Комсомольская правда".
В Сетях пользователи призывают мать Кайи, известную модель Синди Кроуфорд, обратить внимание на ее здоровье. Отметим, что сама Синди начала карьеру достаточно поздно, в 20 лет. Модель вспоминает, что была достаточно крупной, а по нынешним меркам и вовсе могла считаться толстой.
По словам Синди, она всегда говорит дочери, что в модели главное – индивидуальность, а не худоба. И тем не менее жестокий мир фешен-индустрии диктует свои правила. Так что, вполне возможно, Кайя не устояла перед соблазном быть еще стройнее и угодила в опасную ловушку анорексии.
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