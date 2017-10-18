У дочери Синди Кроуфорд заподозрили анорексию

Кайя Гербер пошла по стопам своей матери Синди Кроуфорд и в свои 16 лет уже представляет многие известные дома моды. Однако последние снимки модели вызывают тревогу: она выглядит изможденной.

Унаследовав от матери яркую внешность и идеальные параметры тела, Кайя этим воспользовалась. Уже в 14 лет девушка стала подрабатывать моделью.

Публикация от Kaia (@kaiagerber) Окт 3 2017 в 3:24 PDT

Сейчас ей 16, и у нее плотный график работы, совсем как у взрослых манекенщиц. Недавно Кайя дебютировала сразу на трех Неделях моды – в Нью-Йорке, Милане и Париже.

Публикация от Kaia (@kaiagerber) Окт 2 2017 в 8:24 PDT

Она участвовала в показах таких именитых брендов, как Сalvin Klein, Chanel, Versace, Saint Laurent и десятках других. Несмотря на головокружительный успех Кайи, многие поклонники забеспокоились, глядя на последние снимки модели.

Публикация от Kaia (@kaiagerber) Окт 1 2017 в 2:40 PDT

На них девушка кажется слишком худой, и даже хороший грим не скрывает синяки под глазами. Фанаты Кайи и некоторые журналисты предположили, что у нее анорексия, сообщает сайт "Комсомольская правда".

Публикация от Kaia (@kaiagerber) Авг 29 2017 в 10:47 PDT

В Сетях пользователи призывают мать Кайи, известную модель Синди Кроуфорд, обратить внимание на ее здоровье. Отметим, что сама Синди начала карьеру достаточно поздно, в 20 лет. Модель вспоминает, что была достаточно крупной, а по нынешним меркам и вовсе могла считаться толстой.

Публикация от Kaia (@kaiagerber) Июн 1 2017 в 8:12 PDT

По словам Синди, она всегда говорит дочери, что в модели главное – индивидуальность, а не худоба. И тем не менее жестокий мир фешен-индустрии диктует свои правила. Так что, вполне возможно, Кайя не устояла перед соблазном быть еще стройнее и угодила в опасную ловушку анорексии.