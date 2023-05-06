Опасность в домашней аптечке: ребенок попал в больницу из-за обычных таблеток

В ночь на 6 мая Москве госпитализирован четырехлетний ребенок. У малыша острое отравление.



Несчастный случай произошел в Алексеевском районе столицы. Пока мама была занята своими делами, мальчик нашел пачку таблеток с витамином D и решил попробовать пилюли.

Некоторое время спустя, ребенок почувствовал себя неважно. Мать не сразу поняла, что случилось с сыном, лишь найдя пустую упаковку от лекарств, поняла в чем дело, после чего вызвала неотложку. Ребенка в срочном порядке доставили в лечебное учреждение.

К счастью, медицинская помощь была оказана вовремя, и ребенок находится в стабильном состоянии. Однако этот случай является хорошим напоминанием о том, что лекарства и витамины должны храниться в недоступном для детей месте.