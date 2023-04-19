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Среда 19 апреля

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Подмосковные хирурги спасли 7-летней девочке перебитые проволокой пальцы

Подмосковные хирурги спасли 7-летней девочке перебитые проволокой пальцы
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Ребенок неудачно перелез через забор.

Врачи Московской областной больницы имени профессора В. Н. Розанова спасли пальцы на руках 7-летней пациентке. Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", девочка неудачно перелезла через забор. Она неудачно схватилась за него в том месте, где оказалась проволока.

В итоге девочка повредила пальцы по всей длине, она даже не могла ими двигать. Операцию провели в срочном порядке, чтобы не утратить функциональность. Как сообщают "Вести Подмосковья", на одном участке кожи вообще не было, поэтому пришлось взять лоскут с запястья.

Все прошло успешно, девочка вновь может двигать пальцами. По данным телеканала 360, ребенка уже выписали домой.

19 апреля 2023, 13:20
Фото: Bulkin Sergey / news.ru via Global Look Press / www.globallookpress.com
пресс-служба Минздрава Подмосковья✓ Надежный источник

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