Во Внуково нашли коробку с радиацией

В почтово‐грузовом терминале аэропорта Внуково была обнаружена коробка с радиоактивным веществом. В грузе выявили наличие соединения кобальта-57, источника гамма-излучения.
Норма предельно допустимой концентрации была превышена в десять раз, передает "360". Согласно документам, опасную коробку отправили из Татарстана в город Усинск.
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