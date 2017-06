Британия шокирована новым наездом фургона на толпу людей

Нападение произошло на северо-востоке Лондона. Фургон сбил людей, вышедших из салафитской мечети с ночной молитвы, после чего проехал по ним. Из машины выскочили три человека, одного из них задержали очевидцы, сообщает URA.RU.

"Прохожие бросились на подозреваемого – чисто выбритого мужчину в белой футболке, уложили его на землю и удерживали до прибытия полиции. Свидетели утверждают, что он кричал: "Я хочу убить всех мусульман!" – пишет Daily Mail.

Двоим злоумышленникам удалось скрыться. Известно, что автомобиль был арендован в Уэльсе.

Район, где случилась трагедия, оцеплен. Восемь пострадавших госпитализированы, сообщается минимум об одном погибшем.

Reports of a van hitting pedestrians on Seven Sisters Road, north London. (Image by @Thomasvanhulle ) pic.twitter.com/REqcXpt4dC

Наезд фургона на толпу около мечети рано называть террористическим актом, заявили телеканалу CNN в полиции Лондона. К слову, в 2017 году это уже третья атака, совершенная с помощью автомобиля.

Reports of fatalities after a man knocked over many pedestrians near Finsbury Park mosque pic.twitter.com/V6JVNbBR4y