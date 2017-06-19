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Происшествия

Британия шокирована новым наездом фургона на толпу людей

Фото: GLOBAL LOOK press/Joel Goodman
Очередное чрезвычайное происшествие в Лондоне, повлекшее гибель людей, полиция пока не готова назвать терактом. Из троих нападавших одному удалось скрыться.
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Нападение произошло на северо-востоке Лондона. Фургон сбил людей, вышедших из салафитской мечети с ночной молитвы, после чего проехал по ним. Из машины выскочили три человека, одного из них задержали очевидцы, сообщает URA.RU.

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"Прохожие бросились на подозреваемого – чисто выбритого мужчину в белой футболке, уложили его на землю и удерживали до прибытия полиции. Свидетели утверждают, что он кричал: "Я хочу убить всех мусульман!" – пишет Daily Mail. 

Двоим злоумышленникам удалось скрыться. Известно, что автомобиль был арендован в Уэльсе.

Район, где случилась трагедия, оцеплен. Восемь пострадавших госпитализированы, сообщается минимум об одном погибшем.

 

 

Наезд фургона на толпу около мечети рано называть террористическим актом, заявили телеканалу CNN в полиции Лондона. К слову, в 2017 году это уже третья атака, совершенная с помощью автомобиля.

Автор: Алексей Минин19 июня 2017, 08:20

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