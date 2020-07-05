Коронавирус: последние новости на сегодня, 5 июля 2020 года

В России коронавирус за последние сутки выявили у 6 632 человек. С начал эпидемии заразились свыше 674 тысяч человек. Выздоровели 446 тысяч пациентов, 10 027 умерли.
Московские кинотеатры могут открыться к 1 августа, но окончательное решение пока не приняли. Ранее предполагалось, что они возобновят работу с 15 июля.
В Госсовете Крыма опровергли информацию, что цены в отелях полуострова с началом курортного сезона выросли в два раза. По словам главы профильного комитета Госсовета Крымы Алексея Черняка, тарифы по сравнению с прошлым годом выросли на 10-15%.
По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились более 11,1 миллиона человек. Скончались 526 тысяч. В США выявили 2,8 миллиона зараженных, в Бразилии – 1,5 миллиона.
Коронавирус в Москве
Заболели – 224 210
Умерли – 3 929
Выздоровели – 156 459
Коронавирус в России
Заболели – 674 515
Умерли – 10 027
Выздоровели – 446 879
Коронавирус в мире
Заболели – 11 110 990
Умерли – 526 880
Выздоровели – 5 280 060
Статистика коронавируса в России и мире на 5 июля 2020 года
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|224 210
|3 929
|156 459
|Россия
|674 515
|10 027
|446 889
|США
|2 830 785
|121 354
|880 059
|Весь мир
|11 110 990
|526 780
|5 680 833
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