Коронавирус: последние новости на сегодня, 5 июля 2020 года

Число зараженных коронавирусом в России превысило 674 тысячи. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале "Дни.ру".



В России коронавирус за последние сутки выявили у 6 632 человек. С начал эпидемии заразились свыше 674 тысяч человек. Выздоровели 446 тысяч пациентов, 10 027 умерли.



Московские кинотеатры могут открыться к 1 августа, но окончательное решение пока не приняли. Ранее предполагалось, что они возобновят работу с 15 июля.

В Госсовете Крыма опровергли информацию, что цены в отелях полуострова с началом курортного сезона выросли в два раза. По словам главы профильного комитета Госсовета Крымы Алексея Черняка, тарифы по сравнению с прошлым годом выросли на 10-15%.

По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились более 11,1 миллиона человек. Скончались 526 тысяч. В США выявили 2,8 миллиона зараженных, в Бразилии – 1,5 миллиона.

Коронавирус в Москве

Заболели – 224 210

Умерли – 3 929

Выздоровели – 156 459

Коронавирус в России

Заболели – 674 515

Умерли – 10 027

Выздоровели – 446 879

Коронавирус в мире

Заболели – 11 110 990

Умерли – 526 880

Выздоровели – 5 280 060

Статистика коронавируса в России и мире на 5 июля 2020 года

Место Заболели Умерли Выздоровели Москва 224 210 3 929 156 459 Россия 674 515 10 027 446 889 США 2 830 785 121 354 880 059 Весь мир 11 110 990

526 780

5 680 833



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