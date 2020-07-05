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Коронавирус
Коронавирус: последние новости на сегодня, 5 июля 2020 года

Коронавирус: последние новости на сегодня, 5 июля 2020 года

Новости коронавируса в России и мире. Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Число зараженных коронавирусом в России превысило 674 тысячи. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале "Дни.ру".
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В России коронавирус за последние сутки выявили у 6 632 человек. С начал эпидемии заразились свыше 674 тысяч человек. Выздоровели 446 тысяч пациентов, 10 027 умерли.

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 Коронавирус в мире: последние новости

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Московские кинотеатры могут открыться к 1 августа, но окончательное решение пока не приняли. Ранее предполагалось, что они возобновят работу с 15 июля.

В Госсовете Крыма опровергли информацию, что цены в отелях полуострова с началом курортного сезона выросли в два раза. По словам главы профильного комитета Госсовета Крымы Алексея Черняка, тарифы по сравнению с прошлым годом выросли на 10-15%.

По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились более 11,1 миллиона человек. Скончались 526 тысяч. В США выявили 2,8 миллиона зараженных, в Бразилии – 1,5 миллиона.

Коронавирус в Москве

Заболели – 224 210

Умерли – 3 929

Выздоровели – 156 459

Коронавирус в России

Заболели – 674 515

Умерли – 10 027

Выздоровели – 446 879

Коронавирус в мире

Заболели – 11 110 990

Умерли – 526 880

Выздоровели – 5 280 060

Статистика коронавируса в России и мире на 5 июля 2020 года

МестоЗаболелиУмерлиВыздоровели
Москва224 2103 929156 459
Россия674 51510 027446 889
США2 830 785121 354880 059
Весь мир11 110 990
526 780
5 680 833

Коронавирус сегодня | В Москве | В России | В мире

Симптомы | Карта | Статистика | Приколы | Заболевшие звезды | Заболевшие политики

Автор: 5 июля 2020, 06:00

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