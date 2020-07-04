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Коронавирус
Коронавирус: последние новости на сегодня, 4 июля 2020 года

Коронавирус: последние новости на сегодня, 4 июля 2020 года

Коронавирус в России и мире: последние новости. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Коронавирус оказался не так страшен, как предполагалось, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Последние новости об эпидемии COVID-19 в России и мире – в материале "Дни.ру".
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Коронавирус в России за последние сутки обнаружили у 6 718 человек. За время эпидемии заразились более 667 тысяч человек, выздоровели свыше 437 тысяч, зафиксировано 9 859 летальных исходов.

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 Коронавирус в мире: последние новости

Сюжеты Коронавирус в мире: последние новости

Наша страна успешно преодолевает последствия пандемии – это дало возможность возобновить работу экономики, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, инфекция оказалось не такой страшной, как предполагалось.

В нескольких музеях Москвы произошли небольшие вспышки коронавируса после отмены ограничений, сообщил руководитель столичного управления музейно-выставочной службы департамента культуры Антон Горянов. Заболели по несколько человек, учреждения не закрыли.

За время эпидемии коронавируса в России проведено свыше 20,1 миллиона тестов. Львиная доля исследований – в Москве, сообщили в Роспотребнадзоре.

По данным университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились более 10,8 миллиона человек. Скончались 520,7 тысячи пациентов.

В США выявили 2,73 миллиона инфицированных. На втором месте Бразилия – 1,49 миллионов носителей нового коронавируса. Россия продолжает находиться на третьем месте.

Коронавирус в Москве

Заболели – 223 530

Умерли – 3 904

Выздоровели – 154 893

Коронавирус в России

Заболели – 667 883

Умерли – 9 859

Выздоровели – 437 893

Коронавирус в мире

Заболели – 10 710 990

Умерли – 517 880

Выздоровели – 5 380 060

Статистика коронавируса в России и мире на 4 июля 2020 года

МестоЗаболелиУмерлиВыздоровели
Москва223 5303 904154 893
Россия667 8839 859437 893
США2 730 785121 354860 059
Весь мир10 810 990
520 780
5 580 833

Коронавирус сегодня | В Москве | В России | В мире

Симптомы | Карта | Статистика | Приколы | Заболевшие звезды | Заболевшие политики

Автор: 4 июля 2020, 00:05

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