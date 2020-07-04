Коронавирус: последние новости на сегодня, 4 июля 2020 года

Коронавирус в России за последние сутки обнаружили у 6 718 человек. За время эпидемии заразились более 667 тысяч человек, выздоровели свыше 437 тысяч, зафиксировано 9 859 летальных исходов.
Наша страна успешно преодолевает последствия пандемии – это дало возможность возобновить работу экономики, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, инфекция оказалось не такой страшной, как предполагалось.
В нескольких музеях Москвы произошли небольшие вспышки коронавируса после отмены ограничений, сообщил руководитель столичного управления музейно-выставочной службы департамента культуры Антон Горянов. Заболели по несколько человек, учреждения не закрыли.
За время эпидемии коронавируса в России проведено свыше 20,1 миллиона тестов. Львиная доля исследований – в Москве, сообщили в Роспотребнадзоре.
По данным университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились более 10,8 миллиона человек. Скончались 520,7 тысячи пациентов.
В США выявили 2,73 миллиона инфицированных. На втором месте Бразилия – 1,49 миллионов носителей нового коронавируса. Россия продолжает находиться на третьем месте.
Коронавирус в Москве
Заболели – 223 530
Умерли – 3 904
Выздоровели – 154 893
Коронавирус в России
Заболели – 667 883
Умерли – 9 859
Выздоровели – 437 893
Коронавирус в мире
Заболели – 10 710 990
Умерли – 517 880
Выздоровели – 5 380 060
Статистика коронавируса в России и мире на 4 июля 2020 года
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|223 530
|3 904
|154 893
|Россия
|667 883
|9 859
|437 893
|США
|2 730 785
|121 354
|860 059
|Весь мир
|10 810 990
|520 780
|5 580 833
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