Коронавирус: последние новости на сегодня, 3 июля 2020 года

За последние сутки коронавирус в России выявили у 6 760 человек. С начала эпидемии заразились свыше 661 тысячи граждан, выздоровели 422 тысячи, умерли 9 683 пациента.
Россия начала экспортировать препарат для лечения коронавируса "Авифавир" в Белоруссию. Также он будет поставляться в Казахстан, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
С начала эпидемии коронавируса в России проведено более 20 миллионов тестов. Больше всего исследований сделано в Москве, сообщили в Роспотребнадзоре.
Из-за коронавируса в России могут исчезнуть до 75% детских лагерей. Такое мнение высказал руководитель центра "Орленок" Александр Джеус. По его мнению, ситуацию нужно обсуждать на самом высоком уровне.
Коронавирус в мире, согласно данным Университета Джона Хопкинса, обнаружен у 10,7 миллиона человек. Более 517 тысяч скончались. В США выявили 2,69 миллиона зараженных, 1,44 миллиона – в Бразилии.
Коронавирус в Москве
Заболели – 222 871
Умерли – 3 870
Выздоровели – 153 248
Коронавирус в России
Заболели – 661 165
Умерли – 9 683
Выздоровели – 428 978
Коронавирус в мире
Заболели – 10 710 990
Умерли – 517 880
Выздоровели – 5 380 060
Статистика коронавируса в России и мире на 3 июля 2020 года
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|222 871
|3 870
|153 248
|Россия
|661 165
|9 683
|428 978
|США
|2 710 785
|120 889
|850 059
|Весь мир
|10 710 990
|517 880
|5 380 833
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