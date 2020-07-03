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Коронавирус
Коронавирус: последние новости на сегодня, 3 июля 2020 года

Коронавирус: последние новости на сегодня, 3 июля 2020 года

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Россия начала поставлять препарат от коронавируса в Белоруссию. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале "Дни.ру".
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За последние сутки коронавирус в России выявили у 6 760 человек. С начала эпидемии заразились свыше 661 тысячи граждан, выздоровели 422 тысячи, умерли 9 683 пациента.

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Россия начала экспортировать препарат для лечения коронавируса "Авифавир" в Белоруссию. Также он будет поставляться в Казахстан, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

С начала эпидемии коронавируса в России проведено более 20 миллионов тестов. Больше всего исследований сделано в Москве, сообщили в Роспотребнадзоре.

Из-за коронавируса в России могут исчезнуть до 75% детских лагерей. Такое мнение высказал руководитель центра "Орленок" Александр Джеус. По его мнению, ситуацию нужно обсуждать на самом высоком уровне.

Коронавирус в мире, согласно данным Университета Джона Хопкинса, обнаружен у 10,7 миллиона человек. Более 517 тысяч скончались. В США выявили 2,69 миллиона зараженных, 1,44 миллиона – в Бразилии.

Коронавирус в Москве

Заболели – 222 871

Умерли – 3 870

Выздоровели – 153 248

Коронавирус в России

Заболели – 661 165

Умерли – 9 683

Выздоровели – 428 978

Коронавирус в мире

Заболели – 10 710 990

Умерли – 517 880

Выздоровели – 5 380 060

Статистика коронавируса в России и мире на 3 июля 2020 года

МестоЗаболелиУмерлиВыздоровели
Москва222 8713 870153 248
Россия661 1659 683428 978
США2 710 785120 889850 059
Весь мир10 710 990
517 880
5 380 833

Коронавирус сегодня | В Москве | В России | В мире

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Автор: 3 июля 2020, 07:30

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