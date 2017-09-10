Как избавиться от ночных кошмаров

Всем известно, что занятия спортом и правильное питание – залог прекрасного самочувствия и хорошего настроения. Однако есть элемент, который еще более важен для поддержания отличной формы. О нем, к сожалению, зачастую забывают: особенно забывчива молодежь с ее тягой к тусовкам и активности в любое время дня и ночи. Речь идет о здоровом сне.

Если человек жалуется на рассеянность, хроническую усталость, раздражительность, не стоит сразу подозревать серьезное заболевание. Чаще всего подобные симптомы свидетельствуют о том, что организму пациента не хватает сна.

Сон совершенно необходим организму для восстановления жизненных сил. Многие не придают значения продолжительности сна или вовсе не знают, чем грозит недосыпание. Однако медики рассматривают его как патологическое состояние, которое отличается рядом очевидных симптомов.

В первую очередь последствия хронического недосыпания отражаются на внешности. Чем меньше человек спал на протяжении минувших ночей, тем сильнее это отпечатывается на его лице. От нехватки сна под глазами появляются синяки и мешки, белки краснеют, кожа бледнеет.

Однако круги под глазами – это только цветочки. Весь букет симптомов проявляется постепенно, по мере того, как усталость накапливается в организме. Это плохое настроение – вплоть до депрессии, озноб, тошнота. Чувство постоянной сонливости может сопровождаться галлюцинациями, несвязным мышлением и потерей координации движений.

Если вы упорно не даете своему организму расслабиться, биоритмы серьезно нарушаются. Даже когда пациент добрался до кровати, полноценно отдохнуть не удается: сон становится чутким, прерывистым, мучают кошмары – а во многих случаях и бессонница.

Измученный недосыпанием организм подарит своему нерадивому хозяину целый букет заболеваний. Под ударом окажется сердечно-сосудистая система, развивается сахарный диабет, ожирение, импотенция и другие не менее серьезные недуги. В 4 раза увеличивается вероятность возникновения инсульта, в 2 раза – всевозможной онкологии, в частности рака кишечника или молочной железы. Ученые выяснили, что у людей, спящих меньше шести часов в сутки, повышается риск внезапной смерти – у мужчин на 300 %.

Как поясняют медики, спустя сутки непрерывного бодрствования в головном мозгу запускаются особые химические процессы, которые провоцируют нарушения психики. Человек легко возбуждается, становится нервным и раздражительным. Через двое суток недосыпания нарушаются нейронные связи в коре мозга, изменяется гормональный фон. Постепенно увеличивается нагрузка на сердце и остальные внутренние органы, а клетки мозга погибают.

А вот во время нормального, здорового сна организм избавляется от негативных воспоминаний, уровень гормона стресса в крови снижается. Мозг успевает обработать проблемы и переживания. Но как вернуться к норме, если признаки недосыпания уже налицо?

Хроническое недосыпание лечат – в ход идут гипноз, психотерапия и седативные препараты. Но это в тяжелых случаях. А большинству недоспавших граждан помогут известные народные средства. Это мед с отварами трав – боярышником, мелиссой, мятой. Эти же отвары хорошо помогают и растворенные в теплой ванне, которую рекомендуется принимать перед сном.

Но главное – научиться правильно спать! Врачи утверждают, что самый полезный сон – с 23 часов – до 2 ночи. В это время усиливается выработка мелатонина – гормона, который выполняет несколько важных функций. Он нормализует давление, улучшает сон, укрепляет иммунитет и замедляет процесс старения. А разбудит рано утром другой гормон – серотонин. При нарушении их баланса у людей, которые спят меньше положенного времени и ложатся позже двух часов ночи, чаще бывают проблемы, связанные со сном.

Итак, соблюдайте гигиену сна. Ложитесь спать в одно и то же время, до наступления полуночи. Перед сном прогуляйтесь на свежем воздухе, нагрузки в течение дня также не повредят. Вечером не употребляйте напитки, содержащие кофеин и алкоголь – лучше пейте травяные отвары. Сократите курение. Ешьте не позже, чем за 2 часа до сна, но и на голодный желудок ложиться в постель не рекомендуется. Хорошо проветривайте спальню, держите форточку открытой (оптимальная температура в комнате – 18-20 градусов). Перед сном можно послушать расслабляющую музыку, но ложиться спать лучше в тишине – и в темноте.

Немалую роль играет и удобное спальное место. Оно должно быть не слишком мягким и не чересчур жестким, идеальное решение – ортопедический матрас. Подушка не должна быть высокой и чересчур мягкой. Вот, вроде и все правила. Соблюдайте их – и здоровый, спокойный сон без кошмаров вам обеспечен.