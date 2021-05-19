В "Совете матерей" оценили новые меры поддержки семьям с детьми

Заместитель руководителя фракции "Единой России" Андрей Исаев рассказал, что поддержку получат более двух миллионов семей и беременные женщины.

Поправки, подготовленные партией "Единая Россия" для реализации социальных положений послания президента, были приняты Государственной Думой в третьем чтении 19 мая. Согласно документам, теперь родителям детей до семи лет будут оплачивать больничный лист в размере 100% от заработной платы. Эта мера поддержки коснется 1,5 миллиона семей.

Помимо этого, женщинам, которые встали на учет в ранние сроки беременности и находятся в трудной жизненной ситуации, теперь будут получать ежемесячную выплату. Их доход должен быть ниже прожиточного минимума, установленного в регионе. В среднем по стране пособие составит 6355 рублей. Эту выплату получат примерно 630 тысяч женщин.

Еще одна поправка касается детей в возрасте от восьми до 16 лет, которые растут в неполных семьях со среднедушевым доходом, не превышающим прожиточный минимум в регионе. Эта мера поддержки коснется 360 тысяч детей. Пособие в среднем по России составит 5360 рублей.

Председатель движения "Совет матерей России" Татьяна Буцкая рассчитывает на скорое вступление в силу новых мер поддержки. Одним из главных нововведений она считает пособие для беременных женщин, которые встали на учет на ранних сроках. Мол, они находятся "в горячей точке демографии".

"Матерям страшно, что ребенка не на что будет кормить и обеспечить. Им важно не обещание, как все будет хорошо потом, а поддержка здесь и сейчас", – отметила Буцкая.

Также Татьяна Викторовна отметила важность поддержки одиноких родителей детей до 16 лет. По ее словам, чаще всего в сложной жизненной ситуации оказываются женщины, которые работают, чтобы обеспечить ребенка, а взыскание алиментов зачастую бывает проблематичным.