В России могут вырасти цены на три категории продуктов

Аналитики считают, что в ближайшие два года лидерами по росту цен будут соевые бобы (+20-30%), масличные культуры (+6-8%), а также зерно (+4-7%). Однако средний рост цен на продовольствие на мировых рынках в следующие 24 месяца замедлится (+3-4% в год).
По мнению экспертов, стоимость некоторых товаров увеличивается из-за снижения предложения на фоне пандемии коронавируса. К этому также имеют отношение рост цен на нефть и инфляционные ожидания. Использование продовольственных товаров в качестве биотоплива тоже влияет на их подорожание, отметили аналитики.
Рост цен на сельскохозяйственную продукцию в России происходит, в первую очередь, из-за снижения производства. Например, в январе-феврале 2021 года производство мяса птицы снизилось на 8% (по сравнению с тем же периодом 2020-го), яиц – на 3%, подсолнечного масла – на 7%, муки – на 12%. Такие данные приводит Росстат.
Директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин считает, что цены на продукты в России растут из-за падения рубля и жадных продавцов. Эксперт объяснил: если падает спрос на товары, то магазин повышает их стоимость, желая переложить издержки на покупателя.
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