Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Manizha едет на "Евровидение-2021" Новости сериалов Гороскоп

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Власти России рассказали о результатах борьбы с высокими ценами на продукты

Власти России рассказали о результатах борьбы с высокими ценами на продукты

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Статистика показывает, что исполнительный орган государственной власти отлично справляется со своими обязанностями. По словам Дмитрия Пескова, Правительству удается успешно бороться с ростом цен на продукты питания.
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Официальный представитель Кремля заверил, что данную ситуацию удается держать под контролем. Несмотря на то, что рынок находится под давлением целого ряда факторов, органы всячески стабилизируют динамику.

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Дмитрий Песков подчеркнул, что кабинет министров эффективно "амортизирует" влияние всевозможных экономических изменений. Накануне было заявлено, что Дом правительства объявил старт постоянного мониторинга цен на основные товары и услуги.

Теперь за конкретными министерствами и ведомствами закреплены целые группы продуктов. Это сделано для того, чтобы в случае неоправданного роста цен на ряд товаров, органы могли осуществлять меры реагирования.

К слову, в ведение Минсельхоза попали 12 позиций: некоторые продукты питания и табачные изделия. Общий мониторинг поручен Минэкономразвития, Росстату и Федеральной антимонопольной службе.

Стоит отметить, что многие депутаты Госдумы выдвинули свои идеи, связанные с урегулированием стремительного роста цен. Например, Анатолий Выборный – представитель "Единой России" разработал специальный законопроект. В его документе рассказывается об уголовном наказании за сообщения, в которых приводятся отличающиеся от официальных данные по инфляции.

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Автор: 9 марта 2021, 16:34 Источник: Интерфакс ✓ Надежный источник
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