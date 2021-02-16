Россиян предупредили о скачке цен на колбасу и сосиски

Россиян предупредили о росте цен на продукты в ближайшие месяцы. Колбаса, сосиски и другая мясопродукция могут подорожать на 15%.

Мясопереработчики пожаловались на увеличение стоимости сырья. Так, если в феврале прошлого года за один килограмм тушки бройлера можно было отдать от 87 до 92 рублей, то в этом году – от 134 до 138 рублей. Аналогичная ситуация наблюдатся со свининой. Раньше один килограмм обходился в 119 рублей, сегодня его цена составляет от 134 до 138 рублей.

Коммерческий директор агропромышленной фирмы "Наша житница" Артем Кудимов рассказал, что в ближайшее время в российских магазинах может подорожать и говядина – примерно до 15%. Это также связано с увеличением себестоимости. Эксперт подчеркнул, что единственный способ для производителей сохранить маржу – это повысить цены на продукты для розницы.

С ним не согласился глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. В разговоре с изданием "Коммерсантъ" специалист отметил, что в России сегодня работает более тысячи мясопереработчиков. Магазины могут легко найти замену производителям, повысившим цены, так что потребители даже не заметят изменений на прилавках.

В Министерстве сельского хозяйства России сообщили, что пока не получали жалоб со стороны мясопереработчиков. Представители ведомства уточнили, что основания для роста цен на продукты они не видят. По их словам, в начале года стоимость свинины и птицы снизилась из-за перенасыщения рынка, убойное куриное мясо также немного подешевело.

Ранее Минсельхоз отреагировал на сообщение о дефиците сахара. В ведомстве сообщили, что в этом году посевные площади для сахарной свеклы расширят на 14,4%. Ожидается, что ее производство составит не менее 40 миллионов тонн, сахара – около 6 миллионов тонн. Таким образом, проблемы с наличием сахара на прилавках магазинов исключены.