Россия отправит в штопор Airbus и Boeing

Россия намерена отменить льготы иностранным авиапроизводителям Airbus и Boeing. К этой политике Москва перейдет с 2019 года, активно развивая производство отечественных гражданских самолетов.

Сейчас Россия выпускает примерно по 30 пассажирских самолетов в год. Это в 25 раз меньше, чем каждый из крупнейших мировых производителей – европейский Airbus и американский Boeing. "Но уже в 2025 году, с учетом наших планов, мы будем выпускать 110 самолетов в год. Советский Союз выпускал 75 самолетов – мы будем выпускать 110", – заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

Сегодня Россия тратит огромные деньги на покупку и лизинг иностранных лайнеров. Вдобавок, иностранные производители освобождались от налогов и таможенных сборов. За последние три года за рубежом было закуплено 367 самолетов, сообщил Рогозин в эфире программы "Воскресный вечер" с Владимиром Соловьевым.

"Мы, находясь на игле иностранного авиапрома, тратим и платим за рубеж 470 миллиардов рублей в год. Это оскорбление просто для нации, оскорбление для авиационной державы. Мы это терпеть не могли. Именно поэтому были приняты решения. И президент из своего личного резерва выделил по нашему обращению средства на создание новых самолетов", – сказал Рогозин.

По данным вице-премьера, ситуация начнет меняться уже в 2019 году. Льготы для Boeing и Airbus будут отменять, одновременно пойдет в серию отечественный лайнер МС-21. Он будет на 20% дешевле зарубежных аналогов.

Владимир Путин, выступая на заседании по развитию авиастроения в рамках Международного авиакосмического салона МАКС-2017, сообщил, что на поддержку отечественного гражданского авиастроения в 2017 году запланировано 60 миллиардов рублей.

Заслуженного пилота СССР, бывшего замминистра гражданской авиации Олега Смирнова информация порадовала."Вплоть до 1991 года мы были великой самолетостроительной державой, но потом либералы в правительстве начали системно разрушать отрасль, отдав ее на откуп Boeing и Airbus. И вот, наконец, зампред правительства признал, что ставка на зарубежных авиапроизводителей не только негативно сказывается на российской экономике, но и подрывает национальную безопасность", – цитирует Смирнова издание "Свободная пресса".

В то же время, отмечает эксперт, надо учесть: МС-21 еще не сертифицирован. А профессионалы считают самолетом только то изделие, которое имеет соответствующий сертификат – не только отечественный, но и западный.

Смирнов подтверждает, что МС-21 должен превосходить по некоторым параметрам зарубежные аналоги. Если Россия действительно получит конкурентный самолет, за которым авиакомпании будут выстраиваться в очередь, это частично открепит ее от нынешней железной привязки к Boeing и Airbus. Именно этого добиваются руководство Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и российское правительство.