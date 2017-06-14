У арестованного соратника Чубайса нашли жилье на 3 млрд

У семьи топ-менеджера "Роснано" Андрея Горькова, арестованного по подозрению в многомиллионных хищениях, обнаружили десятки квартир и несколько домов. Общая стоимость жилья инвестиционного директора организации, главой которой является Анатолий Чубайс, составляет три миллиарда рублей.

Братьев Андрея и Евгения Горьковых подозревают в сокрытии 32 квартир в столице, а также нескольких домов и зданий в Москве и Московской области. Эту недвижимость они переоформили на своих родителей-пенсионеров и на 23-летнюю дочь топ-менеджера "Роснано" Анну, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.

В частности, в собственности у родственников Горьковых обнаружилось восьмиэтажное здание на Звонарском проезде, стоимость которого оценивается в 600 миллионов рублей. В бизнес-центре "Велка плаза" у родителей топ-менеджера нашлись офисные помещения за 500 миллионов рублей. Также у них в собственности значатся шестикомнатная квартира на Пречистенской набережной за 350 миллионов рублей и апартаменты в жилом комплексе "Седьмое небо" за 240 миллионов рублей.

Директор по инвестиционной деятельности "Роснано" и его брат также переоформили на родственников коттедж и три земельных участка в поселке Красная Пахра за 100 миллионов рублей. Более того, у них нашлись особняки в деревнях Беляниново и Михайловское. Общая стоимость загородного жилья составляет примерно 300 миллионов рублей.

Воистину багодарный сын и любящий отец.



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Андрей Горьков переписал всю недвижимость на... https://t.co/Y0m0TA1CSq — Рич Ричмонд. (@RichmondRussia) 14 июня 2017 г.

Примечательно, что в столице на пенсионеров зарегистрированы еще десятки квартир, все они находятся в элитных жилых комплексах. В частности, на них оформлена недвижимость в "Доме на Беговой", в ЖК "Алые паруса", в ЖК "Болотниковская", на Симферопольском бульваре, а также на Хорошевском и Рублевском шоссе. Примечательно, что у 23-летней дочери Горькова в собственности лишь три квартиры общей стоимостью в 120 миллионов рублей.

Напомним, ранее суд отправил под арест до 9 августа 2017 года директора по инвестиционной деятельности "Роснано" Андрея Горькова. Его подозревают в махинациях на 738 миллионов рублей. По версии следствия, подельником топ-менеджера был его брат Евгений Горьков, его уже объявили в розыск.