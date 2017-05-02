США отрегулируют курс доллара

Федеральная резервная система США 2 мая откроет двухдневное заседание, итоги которого могут серьезно повлиять на курс доллара. Впрочем, эксперты не ожидают от независимого агентства каких-либо серьезных изменений.

Ведущий аналитик брокерской компании Анастасия Игнатенко рассказала, что вечером 2 мая ФРС США объявит об изменении или сохранении ключевой ставки. Этот показатель напрямую влияет на курс доллара. По мнению эксперта, никто не ждет изменений по итогам заседания, сообщает "Российская газета".

Отметим, что специалисты ФРС не только объявят размер процентной ставки, но и дадут оценку современному состоянию экономики страны, а также сделают прогнозы по ее развитию. "Изменится ли расстановка сил в пользу более агрессивного повышения? Если да, то доллар США может получить серьезный заряд бодрости", – заявила Игнатенко.

Добавим, что в США в марте 2017 года, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, уровень безработицы упал с 4,7% до 4,5%. Данные по итогам апреля 2017 года будут опубликованы 5 мая. "Если показатель будет сохранен на минимальном уровне, это уже можно считать позитивом", – пояснила аналитик.

Между тем курс евро к российскому рублю вырос на фоне президентских выборов во Франции. Это событие вернуло интерес к европейской валюте. "Паре осталось лишь уверенно закрепиться выше уровня 62,5 рубля, чтобы потом спокойно продолжить рост в направлении уровня 65 рублей", – подчеркнула Игнатенко. Она отметила, что ее прогноз наиболее вероятен при победе лидера движения "Вперед" Эммануэля Макрона.