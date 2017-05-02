США отрегулируют курс доллара

Скандал с Даной Борисовой ЧП на рейсе Москва - Бангкок Звездный Instagram Дом-2 Главные события Москвы

Самое читаемое

"Первый канал" оплатил лечение Даны Борисовой
Бузова публично схватилась за округлившийся живот
Друзья оскорбили и предали Киркорова перед юбилеем
Казимир Лиске умер после падения с пятого этажа
У родившей звезды "Дома-2" обнаружили рак
партнеры
Вторник 2 мая
Лента новостей
14:37
Николаев расчувствовался из-за дочки
14:36
Навальный попался на налогах
14:34
"ЕР" отметила актуальность правительственных поручений
14:33
Многодетная мать "вылечила" покалеченного ребенка подорожником
14:18
Муж Анны Нетребко: Люди от меня отвернулись
14:15
Как спастись от клещей
14:13
Начались переговоры Путина и Меркель
14:05
Варшаву возмутило сравнение Качиньского с Путиным
13:55
Шанс для профессионалов
13:44
Офицера Росгвардии уволили за откровенную фотосессию
13:41
Названы дата и место "землетрясения века"
13:20
Певцов: Что на психов реагировать
13:00
В Москве обокрали устроившую смертельное ДТП жену Панина
12:54
Украина заметает следы одесской трагедии
12:45
Известный телеведущий Борис Ноткин попал в больницу
12:41
В России хотят установить минимальную цену на обучение в автошколе
12:39
Как живет душевнобольная дочь Шпаликова и Гулаи
12:28
Киев раскрыл цель декоммунизации Украины
12:25
Появилось сокровенное видео Веры Брежневой
12:23
Жена убийцы Вороненкова сбежала на Украину
12:07
В Москве изнасиловали школьницу-инвалида
11:56
Пугачева хочет похоронить Ленина
11:54
В Турции туристов оставили без алкоголя
11:45
Советник Путина объяснил шумиху вокруг изнасилования Шурыгиной
11:32
Любовница Тарасова потеряла сознание на экзамене
11:26
Сын Рогозина стал главой компании "Ил"
11:25
Муж Гагариной: Жизнь поделилась на "до" и "после"
11:14
Овечкин изящно подставил лучшего хоккеиста в мире (видео)
11:11
Метеоролог в пух и прах разнес оправдания "Аэрофлота" после ЧП
11:10
"Кортрос" поддерживает многодетных
10:54
Трейлер нового сезона "Карточного домика" (видео)
10:49
В больнице остаются 15 человек после ЧП на рейсе "Аэрофлота"
10:43
Известная модель вышла в свет с серебряной лысиной
10:36
Беременная Серена Уильямс на балу показала живот
10:26
В Москве на вокзале поймали украинца со взрывчаткой
10:07
Бузову пристыдили за неприличную юбку
09:57
Самки стрекоз нашли необычный способ избегать спаривания
09:55
Больная Борисова приняла лечение за съемки в телешоу
09:53
Яблоки оказались полезными для сердца
09:43
Под Петербургом мужчины с ружьями обчистили штрафстоянку
09:40
52-летняя Эппле шокировала своим видом в купальнике
09:30
На юге Москвы произошел пожар
09:14
На МКАД образовалась огромная пробка
09:10
В Забайкалье подросток подорвался на минном поле
09:09
Почему родственники не пришли на свадьбу Гогунского
09:02
"Вечно беременные" знаменитости
08:54
Двухлетняя дочь Кейт Миддлтон стала похожа на прабабушку
08:50
В Москве загорелся троллейбус с пассажирами
08:42
Умер детский писатель Анатолий Алексин
08:36
Сотрудница ФБР отсидела два года за свадьбу с боевиком "ИГ"
08:18
Белый дом разболтал подробности разговора Путина и Трампа
08:15
Редкие семейные фотографии Фриске
08:05
Меркель оскандалилась перед визитом в Сочи
08:04
Командир Boeing рассказал о ЧП на рейсе Москва – Бангкок
07:57
Бизнес-гороскоп на май
17:58
Путин освободил от должности двух руководителей МЧС
17:46
Минобороны отправило Матроскина к берегам Сирии
17:24
Довлатова испугалась за детей
16:54
На Воробьевых горах затопило набережную
16:48
Гороскоп здоровья на май
16:28
Умер самый старый человек на Земле
16:16
Звезду "Дома-2" срочно госпитализировали
16:03
Как живут дети Оксаны Акиньшиной
15:10
"Аэрофлот" оправдался за ЧП на рейсе Москва – Бангкок
14:59
Бузова устроила скандал "голым" фото
14:12
Погребняк раскрыла интимный секрет мужа
13:50
Почему антибиотики теряют эффективность
13:26
В Москву возвращаются заморозки
13:05
Киркоров с помпой провел юбилейный банкет
13:04
В центре Москвы случилась массовая драка
12:55
В России утвердили новые требования к экзаменаторам ГИБДД
12:30
В Москве мужчина выпал из окна на школьника
12:11
Студентка-медик героически спасла пассажиров "Аэрофлота"
11:51
Анастасия Кочеткова раскрыла детали тайной свадьбы
11:26
Список пострадавших россиян на борту лайнера "Аэрофлота"
11:21
В Петербурге перекрыли станцию метро
11:10
Подарки Киркорову из Кремля вывозили грузовиками
10:58
Малахов откровенно о тяжелой судьбе Борисовой
10:42
Оппозиционеров защитят от хулиганов с зеленкой
10:35
Москвичей оставляют без отопления
10:08
Пассажиры "Аэрофлота" переломали кости в полете
22:10
Орбакайте удивила нарядом с цепями
18:59
В Москве после похищения человека разыскивают такси
18:43
Мать Лолиты жестоко избили в Киеве
18:17
Футбольных хулиганов разогнала конная полиция
18:05
Космонавт снял "защитное поле" Земли
17:56
В Стамбуле застрелили главу телеканала
17:49
В Сеть попало уникальное видео из Северной Кореи
17:34
Путин поднялся на подиум "Формулы-1" в Сочи
17:31
На Украине умер известный поэт
17:16
В чем польза грязелечения
16:40
Чем Бузова занимается по ночам (видео)
16:14
Басков принимает экспериментальное лекарство
15:58
Альпинист Швейцарская Машина погиб у подножия Эвереста
15:50
Голую Толкалину заподозрили в преступлении
15:29
Лысый Билан рассказал о самочувствии
15:06
В армии Украины началась эпидемия чумы
14:51
Любовный гороскоп на май
14:36
Составлено оптимальное расписание занятий сексом
14:17
Спортсмен избил судью за замечание (видео)
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Подарки Киркорову из Кремля вывозили грузовиками
Мать Лолиты жестоко избили в Киеве
Пугачева хочет похоронить Ленина
Больная Борисова приняла лечение за съемки в телешоу
Чем Бузова занимается по ночам (видео)
Народ не узнал Кабаеву в рваных джинсах
Экономика

США отрегулируют курс доллара

Фото: GLOBAL LOOK press
Федеральная резервная система США 2 мая откроет двухдневное заседание, итоги которого могут серьезно повлиять на курс доллара. Впрочем, эксперты не ожидают от независимого агентства каких-либо серьезных изменений.
прочитано 1148 раз

Ведущий аналитик брокерской компании Анастасия Игнатенко рассказала, что вечером 2 мая ФРС США объявит об изменении или сохранении ключевой ставки. Этот показатель напрямую влияет на курс доллара. По мнению эксперта, никто не ждет изменений по итогам заседания, сообщает "Российская газета".

ПО ТЕМЕ

Курс доллара снизился на открытии торгов

Курс доллара показал рост

Курс доллара обновил двухлетний минимум

Отметим, что специалисты ФРС не только объявят размер процентной ставки, но и дадут оценку современному состоянию экономики страны, а также сделают прогнозы по ее развитию. "Изменится ли расстановка сил в пользу более агрессивного повышения? Если да, то доллар США может получить серьезный заряд бодрости", – заявила Игнатенко.

Добавим, что в США в марте 2017 года, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, уровень безработицы упал с 4,7% до 4,5%. Данные по итогам апреля 2017 года будут опубликованы 5 мая. "Если показатель будет сохранен на минимальном уровне, это уже можно считать позитивом", – пояснила аналитик.

Между тем курс евро к российскому рублю вырос на фоне президентских выборов во Франции. Это событие вернуло интерес к европейской валюте. "Паре осталось лишь уверенно закрепиться выше уровня 62,5 рубля, чтобы потом спокойно продолжить рост в направлении уровня 65 рублей", – подчеркнула Игнатенко. Она отметила, что ее прогноз наиболее вероятен при победе лидера движения "Вперед" Эммануэля Макрона.

Автор: Константин Улюкаев2 мая 2017, 09:16

комментарии

Политика

"Миротворец" Лукашенко нашел способ спасти Украину
Белый дом разболтал подробности разговора Путина и Трампа
Меркель оскандалилась перед визитом в Сочи
Улюкаев о здоровье: Не дождутся!

Шоу-бизнес

Николаев расчувствовался из-за дочки
Муж Анны Нетребко: Люди от меня отвернулись
Певцов: Что на психов реагировать
Народ не узнал Кабаеву в рваных джинсах

Проишествия

В Москве обокрали устроившую смертельное ДТП жену Панина
В армии Украины началась эпидемия чумы
Студентка-медик героически спасла пассажиров "Аэрофлота"
Британец ранил жену из винтовки во время трюка (видео)

Lifestyle

Трейлер нового сезона "Карточного домика" (видео)
13-летняя девочка перепела Гурченко и выиграла "Голос"
"Симпсоны" спародировали известный сериал (видео)
Волчек откровенно об отношениях с Гафтом
Шоу-бизнес

Редкие семейные фотографии Фриске

Младшая сестра покойной певицы показала трогательные снимки
Шоу-бизнес

Больная Борисова приняла лечение за съемки в телешоу

Подруга считает, что матери телеведущей тоже требуется помощь
Шоу-бизнес

Бузову пристыдили за неприличную юбку

Ведущую "Дома-2" назвали половой тряпкой
Происшествия

Метеоролог в пух и прах разнес оправдания "Аэрофлота" после ЧП

По мнению эксперта, никакой "турбулентности ясного неба" на рейсе Москва – Бангкок не было

Гороскоп

Бизнес-гороскоп на май
Гороскоп здоровья на май
Любовный гороскоп на май
Апина рискует потерять здоровье из-за изменения внешности

Фоторепортажи

Известная модель вышла в свет с серебряной лысиной
"Вечно беременные" знаменитости
Киркоров с помпой провел юбилейный банкет
Орбакайте удивила нарядом с цепями

Спорт

Овечкин изящно подставил лучшего хоккеиста в мире (видео)
Беременная Серена Уильямс на балу показала живот
Путин поднялся на подиум "Формулы-1" в Сочи
Спортсмен избил судью за замечание (видео)

Регионы

В Забайкалье подросток подорвался на минном поле
Кровавый налет на двух женщин в Ессентуках попал на видео
В Омске нашли собак-инспекторов ДПС (видео)
В Астрахани поймали грабителя в гуаши
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru